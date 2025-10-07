В Краснодарском крае с ноября 2025 года будут искусственно вызывать дожди
На Кубани с ноября планируется принудительный вызов осадков в районах, сильно пострадавших от засухи
7 октября заместитель директора новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности качества продукции АПК Валерий Немченко сообщил РБК, что в Краснодарском крае с ноября 2025 года начнут искусственно вызывать осадки.
По его словам, технологии будут применяться в районах, сильнее всего пострадавших от засухи. Немченко отметил, что Министерство сельского хозяйства уже «проработало вопрос».
В Ростовской области создадут Красную книгу почв:
Напомним, что в 2025 году на Кубани ущерб от засухи составил около 42 млрд рублей, а всего в южных регионах России потеря урожая из-за жары оценили в 25%. Неурожай вызван аномальной жарой и введением ЧС летом в Краснодарском крае и Ростовской области.
Отметим, что искусственно вызывать осадки также планируют власти Ставропольского края, а в Ростовской области только рассматривают вопрос о принудительном вызове дождя.
Как писали Юга.ру, в 2025 году на Кубани погибло 70% урожая слив.