Власти Ростовской планируют насильно вызвать дожди из-за засухи. В регионе могут ввести ЧС федерального масштаба

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру
    © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру

В Ростовской области аграрный ущерб от почвенной засухи составляет порядка 4 млрд рублей

18 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион с рабочим визитом посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Чиновники обсудили ситуацию в донском агро-промышленном комплексе, пострадавшем от почвенной засухи.

Оксана Лут заявила, что предварительно Минсельхоз подтверждает ущерб от непогоды в регионе порядка 4 млрд рублей.

«Материалы мы передали в Министерство ЧС и в ближайшее время ждем проведения штаба по признанию чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области», — заявила Лут.

«Нервный климат»:

Министр добавила, что региональным властям стоит рассмотреть вопрос о применении современных климатических технологий, таких как принудительный вызов осадков. По ее словам, Ростовская область должна перейти к активным действиям, если ожидания по осадкам не оправдаются в сентябре-октябре. Юрий Слюсарь с предложением согласился.

«Вместе с Росгидрометом и регионом рассматриваем возможность активного вызова осадков. Будем перенимать успешный опыт Ставрополья», — заявил глава Ростовской области.

Также чиновники обсудили меры поддержки аграриев. Среди основных — пролонгация кредитов. По данным местной администрации, с выплатами займов не справляются около 300 предприятий.

На данный момент в Ростовской области из-за почвенной засухи действует режим ЧС в 27 районах.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ущерб от засухи составил около 42 млрд рублей. По предварительным данным специалистов, в южных регионах России потеря урожая из-за засухи может достичь 25%.

Агрокомплекс Еда Министерство сельского хозяйства РФ Погода Растениеводство Ростовская область Сельское хозяйство

Новости

В горах Сочи выпал первый снег, а на побережье курорта бушует шторм. Показываем кадры непогоды
Над Россией будет видно пролет МКС, а в Краснодаре зовут бесплатно посмотреть станцию через телескоп
Власти Ростовской планируют насильно вызвать дожди из-за засухи. В регионе могут ввести ЧС федерального масштаба
Гигантская змея атакует. Вышел трейлер комедийного хоррора «Анаконда»
Живые выступления, закулисье и эксклюзивные интервью. В Краснодаре покажут фильмы-концерты о k-pop группах
Владельцем Ильского НПЗ в Краснодарском крае стала компания с доходом 240 тыс. рублей и одним сотрудником

Лента новостей

«Главное в жизни — служить Отчизне!»
17 сентября, 15:00
«Главное в жизни — служить Отчизне!»
Чему учат на «Разговорах о важном» в детских садах
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки
Вчера, 15:09
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки
Как выглядит новая локация «Амфитеатр воды» в парке «Краснодар»
В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз
Вчера, 12:58
В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз
Ее изготовили сотрудники трамвайного управления

Реклама на сайте