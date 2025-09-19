Власти Ростовской планируют насильно вызвать дожди из-за засухи. В регионе могут ввести ЧС федерального масштаба
В Ростовской области аграрный ущерб от почвенной засухи составляет порядка 4 млрд рублей
18 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион с рабочим визитом посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Чиновники обсудили ситуацию в донском агро-промышленном комплексе, пострадавшем от почвенной засухи.
Оксана Лут заявила, что предварительно Минсельхоз подтверждает ущерб от непогоды в регионе порядка 4 млрд рублей.
«Материалы мы передали в Министерство ЧС и в ближайшее время ждем проведения штаба по признанию чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области», — заявила Лут.
«Нервный климат»:
Министр добавила, что региональным властям стоит рассмотреть вопрос о применении современных климатических технологий, таких как принудительный вызов осадков. По ее словам, Ростовская область должна перейти к активным действиям, если ожидания по осадкам не оправдаются в сентябре-октябре. Юрий Слюсарь с предложением согласился.
«Вместе с Росгидрометом и регионом рассматриваем возможность активного вызова осадков. Будем перенимать успешный опыт Ставрополья», — заявил глава Ростовской области.
Также чиновники обсудили меры поддержки аграриев. Среди основных — пролонгация кредитов. По данным местной администрации, с выплатами займов не справляются около 300 предприятий.
На данный момент в Ростовской области из-за почвенной засухи действует режим ЧС в 27 районах.