Власти Ставропольского края планируют искусственно вызывать дожди за 83 млн рублей

В Ставропольском крае в 2026-2027 годах планируют искусственно вызывать осадки с помощью авиации

24 сентября Министерство сельского хозяйства Ставропольского края опубликовало на сайте Госзакупок тендер на авиационные работы по искусственному вызову дождя в 2026-2027 годах.

Подрядчик должен будет увеличить количество осадков на треть с помощью «засева» облаков йодистым серебром. Для этого будут использовать самолеты с пиротехникой. Всего необходимо выполнить 80 часов полетов.

Также исполнитель должен будет согласовать маршруты, застраховать самолеты и организовать питание экипажа. Воздушные суда будут находиться в Ставрополе и Минеральных Водах.