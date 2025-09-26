Власти Ставропольского края планируют искусственно вызывать дожди за 83 млн рублей

Ставропольский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ставропольском крае в 2026-2027 годах планируют искусственно вызывать осадки с помощью авиации

24 сентября Министерство сельского хозяйства Ставропольского края опубликовало на сайте Госзакупок тендер на авиационные работы по искусственному вызову дождя в 2026-2027 годах. 

Подрядчик должен будет увеличить количество осадков на треть с помощью «засева» облаков йодистым серебром. Для этого будут использовать самолеты с пиротехникой. Всего необходимо выполнить 80 часов полетов. 

Также исполнитель должен будет согласовать маршруты, застраховать самолеты и организовать питание экипажа. Воздушные суда будут находиться в Ставрополе и Минеральных Водах. 

Губернатор Ставрополья предложил легализовать сжигание рисовой соломы:

Стоимость контракта составляет 82,8 млн рублей. Он рассчитан на более чем полтора года: с 15 января 2026 года по 1 июля 2027 года. 

Отметим, что власти Краснодарского края и Ростовской области также рассматривают применение авиации для вызова дождя — такие меры необходимы для борьбы с засухой. Например, в 2025 году на Кубани ущерб от засухи — около 42 млрд рублей, а всего в южных регионах России потеря урожая из-за жары составила около 25%.

Как писали Юга.ру, в 2025 году на Кубани из-за заморозков погибло 70% урожая слив.

