Власти Ставропольского края планируют искусственно вызывать дожди за 83 млн рублей

В Ставропольском крае в 2026-2027 годах планируют искусственно вызывать осадки с помощью авиации
24 сентября Министерство сельского хозяйства Ставропольского края опубликовало на сайте Госзакупок тендер на авиационные работы по искусственному вызову дождя в 2026-2027 годах.
Подрядчик должен будет увеличить количество осадков на треть с помощью «засева» облаков йодистым серебром. Для этого будут использовать самолеты с пиротехникой. Всего необходимо выполнить 80 часов полетов.
Также исполнитель должен будет согласовать маршруты, застраховать самолеты и организовать питание экипажа. Воздушные суда будут находиться в Ставрополе и Минеральных Водах.
Стоимость контракта составляет 82,8 млн рублей. Он рассчитан на более чем полтора года: с 15 января 2026 года по 1 июля 2027 года.
Отметим, что власти Краснодарского края и Ростовской области также рассматривают применение авиации для вызова дождя — такие меры необходимы для борьбы с засухой. Например, в 2025 году на Кубани ущерб от засухи — около 42 млрд рублей, а всего в южных регионах России потеря урожая из-за жары составила около 25%.
Как писали Юга.ру, в 2025 году на Кубани из-за заморозков погибло 70% урожая слив.