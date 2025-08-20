В Краснодарском крае ущерб от засухи составил около 42 млрд рублей

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Народный фермер» оценил потери урожая на Кубани в 42 млрд рублей

29 июля издание РБК со ссылкой на ассоциацию «Народный фермер» сообщило, что аграрии Краснодарского края недополучили урожая по зерновым колосовым и зернобобовым культурам на 42 млрд рублей в денежном эквиваленте (2,8 млн тонн умножить на 15 тыс. рублей). Относительно 2024 года это -25%.

Неурожай вызван аномальной жарой и введением ЧС в Краснодарском крае. Он действует в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском, Щербиновском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском районах.

Воздух теплее нормы и засуха:

Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров отметил, что подобной засухи в регионе не было с 1991 года. Погибли посевы на 20 тыс. га и получили значительный ущерб на площади около 1 млн га. Он считает, что аграриям поможет отсрочка выплаты льготных кредитов и лизинговых платежей на два-три года.

18 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обратился в Минсельхоз России с просьбой продлить федеральные льготные кредиты на 18 месяцев и выделить дополнительные лимиты региону.

Засуха не затронула Брюховецкий район, однако местные сельхозпредприятия все равно не получат запланированный урожай. Это связано с отсутствием как влаги в почве, так и осадков в период вегетации.

Как рассказал глава ассоциации КФХ Брюховецкого района Сергей Коваленко, хозяйство пересматривает севообороты, которые будет закладывать на урожай 2026 года.

«Предпочтение будем отдавать тем культурам, которые будут использовать влагу, полученную в осенне-зимний период. В тех хозяйствах, которые пострадали, будет сделана отсрочка уплаты арендной платы по земельным участкам, находящимся в государственной и муниципальной собственности. В целом необходимо пересматривать агротехнику, севообороты и больше контактировать с наукой. Тогда часть ошибок можно будет избежать», — заявил Коваленко.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае резко выросла популяция шакалов и волков.

