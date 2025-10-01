Краснодарская арт-группа Recycle представит экспозицию на выставке возле египетских пирамид

  • © Коллаж из фото из сосцетей Recycle Group
Художники Recycle Group примут участие в международной выставке современного искусства. Она пройдет на территории комплекса пирамид Гизы

Краснодарские художники Андрей Блохин и Егор Кузнецов создали арт-группу Recycle в 2008 году. Recycle Group занимается скульптурой, инсталляциями и цифровыми объектами, исследуя взаимодействие технологий, культуры и человека. В 2010 году Блохин и Кузнецов получили Премию Кандинского в номинации «Молодой художник» за проект Reverse.

В 2019 году арт-группа по заказу Сергея Галицкого создала скульптуру «Геолокация» в парке «Краснодар», а в 2020 году в парке появилось еще одно творение Recycle — барельеф «Искуственная среда». Арт-группа также известна своей работой над созданием дизайна сумки по заказу Dior и другими произведениями искусства.

1 октября арт-группа Recycle сообщила в своем инстаграме* об участии в выставке современного искусства Forever Is Now. Художники представят свои экспозиции на территории комплекса пирамид Гизы в Каире (столица Египта). 

Тема выставки — диалог между античностью и авангардом. Художники арт-группы отметили, что мероприятие «исследует диалог прошлого и настоящего, традиций и инноваций»

Читайте также:

Помимо Recycle, в выставке примут участие художники из Италии, Португалии, США, Нидерландов, Бразилии, Южной Кореи и других стран. Мероприятие пройдет с 11 ноября по 7 декабря 2025 года. 

«Мы не можем дождаться, чтобы разделить это путешествие с вами. Если будете в Каире в ноябре этого года, приходите к нам на Пирамиды и познакомьтесь с выставкой лично!», — добавили художники арт-группы. 

Forever Is Now — ежегодная выставка современного искусства, основанная организацией Art d’Egypte в 2021 году. Она проводится при поддержке ЮНЕСКО и различных министерств Египта. 

В выставке принимают участие художники со всего мира, размещая свои работы на территории пирамид Гизы под открытым небом.

Как писали Юга.ру, 2 октября в Краснодаре откроется выставка «Золотое яблоко». Будут представлены живопись, скульптура, арт-объекты и стихи Николая Новицкого.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Recycle Group Выставки Египет Искусство Современное искусство Художники

