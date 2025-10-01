Краснодарская арт-группа Recycle представит экспозицию на выставке возле египетских пирамид

Краснодарские художники Андрей Блохин и Егор Кузнецов создали арт-группу Recycle в 2008 году. Recycle Group занимается скульптурой, инсталляциями и цифровыми объектами, исследуя взаимодействие технологий, культуры и человека. В 2010 году Блохин и Кузнецов получили Премию Кандинского в номинации «Молодой художник» за проект Reverse.



В 2019 году арт-группа по заказу Сергея Галицкого создала скульптуру «Геолокация» в парке «Краснодар», а в 2020 году в парке появилось еще одно творение Recycle — барельеф «Искуственная среда». Арт-группа также известна своей работой над созданием дизайна сумки по заказу Dior и другими произведениями искусства.

1 октября арт-группа Recycle сообщила в своем инстаграме* об участии в выставке современного искусства Forever Is Now. Художники представят свои экспозиции на территории комплекса пирамид Гизы в Каире (столица Египта).

Тема выставки — диалог между античностью и авангардом. Художники арт-группы отметили, что мероприятие «исследует диалог прошлого и настоящего, традиций и инноваций».