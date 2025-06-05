Краснодарская арт-группа Recycle создаст декорации для оперы Вагнера, которую Серебренников поставит в Зальцбурге

Recycle Group работают над декорациями к опере «Золото Рейна»

Краснодарские художники Андрей Блохин и Егор Кузнецов создали арт-группу Recycle в 2008 году. Recycle Group занимается скульптурой, инсталляциями и цифровыми объектами, исследуя взаимодействие технологий, культуры и человека. В 2010 году Блохин и Кузнецов получили Премию Кандинского в номинации «Молодой художник» за проект Reverse.



В 2019 году арт-группа по заказу Сергея Галицкого создала скульптуру «Геолокация» в парке «Краснодар», а в 2020 году в парке появилось еще одно творение Recycle — барельеф «Искуственная среда». Арт-группа также известна своей работой над созданием дизайна сумки по заказу Dior и другими произведениями искусства. 28 мая арт-группа Recycle сообщила в своем инстаграме* о создании скульптурных декораций для оперы «Золото Рейна» Рихарда Вагнера. Опера является прологом цикла «Кольцо нибелунга», основанного на реконструкциях германской мифологии, исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах». Режиссером постановки выступил Кирилл Серебренников. Премьера состоится в 2026 году на Пасхальном фестивале в Зальцбурге.

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«Эта постановка рассказывает о силе, переменах и человеческом состоянии — темах, к которым мы часто возвращаемся. С ее помощью мы продолжаем исследовать человеческую природу и то, как она менялась на протяжении веков», — прокомментировала постановку арт-группа в соцсетях. Участник арт-группы Recycle Андрей Блохин рассказал редакции Юга.ру о работе над декорациями: «Работа для оперы «Золото Рейна» с Кириллом Серебренниковым — это проект, где мы делаем декорации к первой части «Кольцо нибелунга». Для нас это первый опыт подобной работы с оперой, и мы ему очень рады. Очень ждем того, как это будет выглядеть на сцене». Также он поделился впечатлениями о работе в парке «Краснодар»: «Что касается парка, то мы очень рады, что наши работы там. Парк прекрасен, и это был классный и волнительный опыт работы для нас!» Андрей отметил, что с Краснодаром у арт-группы «родственная и дружеская связь». Помимо работы над декорациями для оперы «Золото Рейна», Recycle представят масштабную инсталляцию в рамках Nuit Blanche («Бессонной ночи») — ежегодного ночного праздника современного искусства. 7 июня фасад здания парижской мэрии будет украшать скульптурное произведение Recycle Group — «Сопротивление ИИ».

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