Дельфина, заплывшего в реку Приморско-Ахтарского района, спасли. Его хотят выпустить в Черное море
Черноморскую афалину, которая жила две недели в реке Бейсуг, вытащили из воды. Дельфина везут в Анапу для выпуска в море
Предыстория. С 3 сентября в реке Бейсуг Приморско-Ахтарского района проживала черноморская афалина. Китообразное попало в реку во время охоты на рыбу. Специалисты ждали, пока в обмелевшей реке появится больше воды, чтобы дельфин самостоятельно уплыл в море.
Однако 15 сентября рыбаки поймали дельфина на крючок, животное запуталось в леске. Активисты потребовали установить запрет на рыбалку.
16 сентября телеканал «Кубань 24» сообщил, что жители станицы Бриньковской установили дежурства возле берегов реки Бейсуг, пытаясь отпугивать рыбаков, а также дали имя китообразному — Бейсужок.
Также к водоему приехали специалисты центра «Дельфа», чтобы оценить состояние животного. Они обеспокоились поведением дельфина — он плавал по кругу на глубине около полуметра. По данным специалистов, китообразные заплывают на мелководье только в том случае, если имеют проблемы.
17 сентября телеграм-канал «Экология — дело каждого!» сообщил, что по требованию специалистов центра «Дельфа» Росприроднадзор выдал повторное разрешение на спасение дельфина из реки Бейсуг.
18 сентября сотрудники центра «Дельфа» и Росприроднадзора начали спасательную операцию. Дельфина подогнали сетями к берегу и поместили в контейнер с соленой водой и вырезами для плавников.
По сообщению ветеринарного врача «Дельфы» Татьяны Денисенко, на теле афалины остались многочисленные инфицированные раны от крючков и сетей — их обработали антисептиком, а животному сделали укол антибиотика. Сейчас состояние дельфина стабильное. Также специалисты выяснили пол китообразного — Бейсужок оказался самкой.
Контейнер с дельфином везут в Анапу, чтобы в дальнейшем выпустить млекопитающее в Черное море. В пути афалину будут поливать водой.
Как писали Юга.ру, в августе в Сочи открылась «Школа спасателей дельфинов». Волонтеров учат помогать дельфинам, которые запутываются в рыболовных сетях.