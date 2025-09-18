Дельфина, заплывшего в реку Приморско-Ахтарского района, спасли. Его хотят выпустить в Черное море

Черноморскую афалину, которая жила две недели в реке Бейсуг, вытащили из воды. Дельфина везут в Анапу для выпуска в море

Предыстория. С 3 сентября в реке Бейсуг Приморско-Ахтарского района проживала черноморская афалина. Китообразное попало в реку во время охоты на рыбу. Специалисты ждали, пока в обмелевшей реке появится больше воды, чтобы дельфин самостоятельно уплыл в море.



Однако 15 сентября рыбаки поймали дельфина на крючок, животное запуталось в леске. Активисты потребовали установить запрет на рыбалку.

16 сентября телеканал «Кубань 24» сообщил, что жители станицы Бриньковской установили дежурства возле берегов реки Бейсуг, пытаясь отпугивать рыбаков, а также дали имя китообразному — Бейсужок.

Также к водоему приехали специалисты центра «Дельфа», чтобы оценить состояние животного. Они обеспокоились поведением дельфина — он плавал по кругу на глубине около полуметра. По данным специалистов, китообразные заплывают на мелководье только в том случае, если имеют проблемы.

17 сентября телеграм-канал «Экология — дело каждого!» сообщил, что по требованию специалистов центра «Дельфа» Росприроднадзор выдал повторное разрешение на спасение дельфина из реки Бейсуг.