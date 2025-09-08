В реке Приморско-Ахтарского района больше недели живет краснокнижный дельфин. Как он там оказался и опасно ли это?

Краснодарский край

  • © скриншот фото из телеграм-канала «Экология — дело каждого!»
    © скриншот фото из телеграм-канала «Экология — дело каждого!»

Черноморская афалина оказалась в реке Приморско-Ахтарского района. В Центре спасения дельфинов рассказали, как ее вернуть обратно в море

Предыстория. 3 сентября глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил, что в реке Бейсуг станицы Бриньковской местные жители заметили дельфина. Как китообразное попало в водоем — неизвестно. 

7 сентября Росприроднадзор разрешил провести спасательную операцию краснокнижного афалина — направить его к выходу в море и при необходимости оказать ветеринарную помощь, так как длительное нахождение животного в водоеме может вызвать поражение кожи и слизистых и привести к гибели.

8 сентября центр спасения дельфинов «Дельфа» заявил, что подобная ситуация, когда китообразное находится далеко от моря, крайне редкое. 

Сотрудники центра отправились в Приморско-Ахтарский район для оценки состояния афалины и обследования водоема. 

По данным «Дельфы», животное взрослое, упитанное, без признаков болезни и находится в самом глубоком участке реки, где множество рыбы. 

«Вода в речке оказалась соленой, а не пресной, как нас информировали ранее», — заявили специалисты. 

В Сочи открылась «Школа спасателей дельфинов»:

По сообщению зооволонтеров, дельфин попал в реку из моря во время охоты на рыбу. 

Однако сейчас уровень воды на участке входа в море снижается, и самостоятельно уплыть дельфин не сможет. По прогнозам рыбного хозяйства Приморско-Ахтарского района, снижение прекратится в середине сентября и китообразное сможет уплыть.

Перемещать животного сейчас опасно — это может подвергнуть китообразное стрессу и травматизации. 

В настоящее время водоем находится под наблюдением Рыбнадзора — специалисты ведомства охраняют территорию от рыбаков, которые могут навредить дельфину. 

Если состояние китообразного ухудшится — сотрудники «Дельфы» окажут ему помощь, а если дельфин не уплывет самостоятельно, специалисты должны будут оценить риски и пользу отлова животного для возвращения в море. 

Как писали Юга.ру, в июле стало известно о возведении восьмого дельфинария в Адлерском районе. Защитники китообразных обеспокоены и призывают создать петицию об отмене строительства.

Азовское море Водоемы Животные Приморско-Ахтарский район Росприроднадзор Рыболовство Черное море Экология

