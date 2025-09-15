В Приморско-Ахтарском районе рыбаки поймали на крючок дельфина. Активисты требуют запретить рыбалку в этом месте

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Дельфа»
    © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Дельфа»

Черноморская афалина, заплывшая в реку Бейсуг, запуталась в леске рыбака. Центр спасения дельфинов требует временно запретить рыбалку на участке

Предыстория. С 3 сентября в реке Бейсуг Приморско-Ахтарского района живет дельфин — черноморская афалина. По данным центра «Дельфа», китообразное попало в речные воды во время охоты на рыбу. 

Специалисты не смогли перенести животное обратно в море из-за низкого уровня воды в реке. По их данным, дельфин сможет уплыть самостоятельно, когда снижение закончится. Водоем находится под наблюдением Рыбнадзора.

15 сентября центр спасения дельфинов «Дельфа» опубликовал ролик, в котором двое в нетрезвом состоянии мужчин рыбачат в реке Бейсуг. Дельфин, временно проживающий в водоеме, запутался в леске. 

Читайте также:

Позднее афалина порвала рыболовную леску и смогла выбраться. Оператор ролика, местный житель, пригрозил рыбакам вызовом инспекции. 

«Гражданин, сматывайте удочки. <...> В них крючок, потому что», — прокомментировал в ролике автор.  

Сотрудники «Дельфы» просят установить временный запрет на рыбалку в том месте, где находится афалина. Однако ни у одной инстанции нет такой возможности. 

Как писали Юга.ру, в марте  стало известно, что в Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов.

Водоемы Животные Приморско-Ахтарский район Происшествия Рыболовство Экология

Новости

Следственный комитет закрыл канатную дорогу на Эльбрусе после смертельной трагедии. Задержаны директор и инженер подъемника
Перекрытие полосы, сужение дороги и ограничение скорости. На Кубани на трассе М-4 «Дон» начнется ремонт
В Геленджике участники конного клуба пожаловались Путину, что их силой выживают с земли, чтобы построить коттеджный поселок
В Приморско-Ахтарском районе рыбаки поймали на крючок дельфина. Активисты требуют запретить рыбалку в этом месте
Сотни краснодарцев 15 сентября останутся без воды и света. Где отключат ресурсы?
В Краснодаре отреставрируют Шуховскую башню. Подготовка уже началась

Лента новостей

Реклама на сайте