В Приморско-Ахтарском районе рыбаки поймали на крючок дельфина. Активисты требуют запретить рыбалку в этом месте
Черноморская афалина, заплывшая в реку Бейсуг, запуталась в леске рыбака. Центр спасения дельфинов требует временно запретить рыбалку на участке
Предыстория. С 3 сентября в реке Бейсуг Приморско-Ахтарского района живет дельфин — черноморская афалина. По данным центра «Дельфа», китообразное попало в речные воды во время охоты на рыбу.
Специалисты не смогли перенести животное обратно в море из-за низкого уровня воды в реке. По их данным, дельфин сможет уплыть самостоятельно, когда снижение закончится. Водоем находится под наблюдением Рыбнадзора.
15 сентября центр спасения дельфинов «Дельфа» опубликовал ролик, в котором двое в нетрезвом состоянии мужчин рыбачат в реке Бейсуг. Дельфин, временно проживающий в водоеме, запутался в леске.
Позднее афалина порвала рыболовную леску и смогла выбраться. Оператор ролика, местный житель, пригрозил рыбакам вызовом инспекции.
«Гражданин, сматывайте удочки. <...> В них крючок, потому что», — прокомментировал в ролике автор.
Сотрудники «Дельфы» просят установить временный запрет на рыбалку в том месте, где находится афалина. Однако ни у одной инстанции нет такой возможности.
Как писали Юга.ру, в марте стало известно, что в Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов.