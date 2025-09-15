В Приморско-Ахтарском районе рыбаки поймали на крючок дельфина. Активисты требуют запретить рыбалку в этом месте

Черноморская афалина, заплывшая в реку Бейсуг, запуталась в леске рыбака. Центр спасения дельфинов требует временно запретить рыбалку на участке

Предыстория. С 3 сентября в реке Бейсуг Приморско-Ахтарского района живет дельфин — черноморская афалина. По данным центра «Дельфа», китообразное попало в речные воды во время охоты на рыбу.



Специалисты не смогли перенести животное обратно в море из-за низкого уровня воды в реке. По их данным, дельфин сможет уплыть самостоятельно, когда снижение закончится. Водоем находится под наблюдением Рыбнадзора.

15 сентября центр спасения дельфинов «Дельфа» опубликовал ролик, в котором двое в нетрезвом состоянии мужчин рыбачат в реке Бейсуг. Дельфин, временно проживающий в водоеме, запутался в леске.