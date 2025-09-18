Власти Новороссийска тушат тлеющий полигон замазученным песком из Анапы. Что думают экологи?

Экологи раскритиковали методы, которые используют власти для тушения свалки на полигоне ООО «Терра-Н» в Новороссийске

Предыстория: 6 сентября под Новороссийском вновь загорелся мусорный полигон. Это уже четвертый пожар за год. Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, при этом порекомендовал жителям, живущим рядом с полигоном, не находиться на открытом пространстве.



Сначала площадь пожара достигала 900 кв. метров, 17 сентября она сократилась до 300 «квадратов». Ранее горящий полигон засыпали обычным минеральным грунтом, а в мае сообщили, что будут использовать замазученный песок из Анапы. Власти пообещали сначала очищать его и просеивать.

23 июня «Новороссийский рабочий» сообщил, что на заседании общественной палаты Новороссийска доцент, кандидат геолого-минералогических наук Ирина Матасова высказалась о качестве очищенного песка, которым тушат полигон. По ее словам, грунт проходит минимальную обработку.



«Мы были на площадке, где складируется замазученный песок. Его везут с анапских пляжей. Он там проходит минимальную обработку. Это лишь просеивание через два сита. Возникает вопрос о том, насколько этот песок очищен, есть ли какие-то документы лабораторных исследований. Это отходы 4- 5-го класса опасности? Соответствует песок этим нормативам? Пока он лежит открыто на площадке для хранения», — Ирина Матасова.

Мусорный полигон в Новороссийске расширят за 1,1 млрд рублей: Этим займется фирма из Санкт-Петербурга

Также профессор, доктор географических наук Владимир Дьяченко усомнился в эффективности применения песка, насыщенного мазутом. Он считает, что свалку необходимо тушить влагонепроницаемыми материалами — глиной или бетонированными матами.



Замглавы Новороссийска Александр Гавриков это подтверждал. Как рассказывал чиновник, использование бетонированных матов позволяет создать слой, который препятствует доступу кислорода к горящим отходам. Это приводит к затуханию свалки.



13 сентября телеграм-канал «МЦУ Новороссийск» опубликовал кадры с места пожара, возникшего на полигоне 6 сентября. На фото видно, что песок, которым тушат свалку, не задерживается на склоне и сползает вниз.

16 сентября телеграм-канал «Зеленый змий» со ссылкой на свои источники в генпрокуратуре сообщил, что ведомство взяло под контроль ситуацию с возгоранием на мусорном полигоне в районе Новороссийска. Специалисты органа проверят, законно ли тушить свалку замазученным песком, собранным в Анапе.



Ранее эколог Евгений Витишко заявлял, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

Читайте также: Как живут у подножия мусорной горы жители пригорода Новороссийска

Свои мощности полигон исчерпал еще в 2023 году. В 2024 году власти заговорили о его рекультивации (план был разработан в 2022 году, но работы не начали). Однако местные жители были уверены, что полигон расширят и оказались правы. В апреле 2025 года хозяин свалки объявил тендер на ее реконструкцию.