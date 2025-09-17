Из-за ветра Азовское море обмелело. На берег вынесло сотни трупов медуз

© Коллаж из скриншота видео телеграм-пользователя azirra и скриншота фото Андрея Волобуя

В Приморско-Ахтарском районе и Таганроге обмелело Азовское море. Снижение уровня воды происходило и раньше — из-за ветра

16 сентября телеграм-канал «Туподар» опубликовал кадры с обмелевшего Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе. Вода отошла от берегов на сотни метров. Из-за обмеления большое число медуз прибило к берегу — животные погибли.

15 сентября телеграм-канал «Это Ростов новости» сообщил, что Азовское море обмелело и в Таганрогском заливе. Уровень воды опустился и в реке Дон.

Снижение уровня воды вызвано порывами ветра северо-восточного направления. Обмеление происходит из-за ветрового сгона, при котором сильные порывы ветра уносят воду от береговой линии в открытое море. Такое явление случается часто. Ранее Юга.ру писали о ветровых сгонах на Азовском море, которые происходили в ноябре 2019 года и сентябре 2024 года.