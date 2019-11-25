Вода в Азовском море ушла рекордно далеко от берегов. Но в этом нет ничего необычного
В конце ноября вода в Азовском море из-за сильного ветра ушла на 100 метров от берегов
Из-за сильного восточного ветра 22 ноября в Приморско-Ахтарске море отошло на расстояние 100 метров от берега. Вода ушла так далеко впервые примерно за 20 лет, сообщил 25 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
Обмеление наблюдали в прибрежных населенных пунктах Краснодарского края и Ростовской области. Также из-за ветра упал уровень воды в реке Дон.
«Ничего особенного в этом нет. Вода ушла из-за восточного ветра 18-20 м/с, который дул в течение пяти дней. При сильном ветре с востока вода в Азовском море может отойти на 50-80 метров, а может и на 100-150 метров. А западный ветер, наоборот, нагоняет воду. Это обычные погодные явления. И на жизнь района это никак не влияет: у нас нет судоходства», — прокомментировали порталу Юга.ру в администрации Приморско-Ахтарского района.
Заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал порталу Юга.ру, что понижения уровня воды в Азовском море до опасных отметок не наблюдалось.
«В ближайшие два-три дня вода просто вернется на прежний уровень», — заверил он.
В соцсетях появились фотографии застрявших в песке машин. По словам пользователей, водители этих автомобилей решили проехать по оголившейся береговой линии Азовского моря и реки Дон, после чего увязли в песке. Где именно это происходило, не уточняется.
Смотрите фото и видео:
«К нам информации о машинах не поступало», — сообщил журналисту Юга.ру начальник пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
Напомним, экстренное предупреждение по сильному ветру в Краснодарском крае и сгону воды в Ейске действовало с 22 по 25ноября.
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