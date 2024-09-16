Сдуло ветром. В Краснодарском крае обмелело Азовское море

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Приморско-Ахтарская телерадиокомпания АТВ» https://t.me/TPK_ATV/10301
    © Скриншот из телеграм-канала «Приморско-Ахтарская телерадиокомпания АТВ» https://t.me/TPK_ATV/10301

В Ейском и Приморско-Ахтарском районах обмелело Азовское море из-за ветрового сгона

15 сентября МЧС по Краснодарскому краю предупредило, что в районе Ейска, станицы Должанской и Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон. 

Из-за природного явления уровень воды в Азовском море опустится до неблагоприятных отметок и ниже. Местных жителей попросили переждать сильный ветер дома.

Ветровой сгон — это явление, при котором сильные порывы ветра уносят воду от береговой линии в открытое море.

Читайте также:

16 сентября Приморско-Ахтарская телерадиокомпания АТВ опубликовала в своем телеграм-канале фотографии побережья. На кадрах видно, что вода отступила от берега на несколько метров, теперь видно часть морского дна.

«Принцип действия природного явления можно объяснить метафорой с блюдцем. Если в него налить, к примеру, немного чая и подуть с одной стороны, то жидкость «отступит» в противоположную сторону. Самое время для «охотников за сокровищами», — говорится в сообщении.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае Азовское море остыло до 18 °С. 

Азовское море Ейский район МЧС Погода Приморско-Ахтарский район Штормовые предупреждения

Новости

Сдуло ветром. В Краснодарском крае обмелело Азовское море
Власти Краснодара продлили обследование «замка» на Затоне на неопределенный срок
В Краснодаре полуторагодовалому Ярославу Прохорову необходимо дорогостоящее лечение. Как помочь?
«Ростов окутан гарью и дымом». В Ростовской области произошло более 130 пожаров за сутки
В парках Краснодара аттракционы приостановили работу из-за сильного ветра
Краснодарский край занял 17 место в России по расходам на коммуналку

Лента новостей

Реклама на сайте