Сдуло ветром. В Краснодарском крае обмелело Азовское море

Ветровой сгон — это явление, при котором сильные порывы ветра уносят воду от береговой линии в открытое море.

Из-за природного явления уровень воды в Азовском море опустится до неблагоприятных отметок и ниже. Местных жителей попросили переждать сильный ветер дома.

15 сентября МЧС по Краснодарскому краю предупредило , что в районе Ейска, станицы Должанской и Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон.

16 сентября Приморско-Ахтарская телерадиокомпания АТВ опубликовала в своем телеграм-канале фотографии побережья. На кадрах видно, что вода отступила от берега на несколько метров, теперь видно часть морского дна.

«Принцип действия природного явления можно объяснить метафорой с блюдцем. Если в него налить, к примеру, немного чая и подуть с одной стороны, то жидкость «отступит» в противоположную сторону. Самое время для «охотников за сокровищами», — говорится в сообщении.