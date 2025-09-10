Краснодарскому кандидату в депутаты пытались вручить повестку в военкомат после того, как он предложил студентам пойти наблюдателями на выборы

Кандидату в депутаты от КПРФ Владимиру Козорогу предъявили повестку в военкомат во время его визита в КубГУ. Ранее политик искал студентов, желающих стать наблюдателями на выборах

9 сентября помощник депутата Заксобрания Краснодарского края Ивана Жилищикова и кандидат в депутаты от КПРФ Владимир Козорог в своем телеграм-канале сообщил, что на него начали оказывать давление в преддверии выборов муниципальных депутатов и главы Краснодарского края 12-14 сентября. 10 сентября с Юга.ру связался помощник Владимира Козорога и сообщил подробности происходящего. По его словам, Козорог предложил студентам КубГУ стать наблюдателями на избирательных участках во время выборов. Спустя время о желании студентов узнали деканы факультетов университета, «засуетились» и потребовали предоставить списки учащихся, которые захотели стать наблюдателями. По словам помощника депутата, руководство университета хотело оказать на них давление.

© Скриншот переписки, предоставленный помощником Владимира Козорога Александром Арутюновым

Владимир Козорог сообщил Юга.ру, что давление не ограничивалось требованием предоставить списки фамилий. По его сообщению, учащихся вызывали в деканаты, предлагали им деньги, угрожали отчислением. Тогда некоторые студенты решили отказаться от участия в наблюдении на выборах, а другие — проигнорировали требование руководства вуза. Также Козорог отметил, что давление оказывалось и на учащихся КубГТУ.

© Скриншот переписки, предоставленный кандидатом в депутаты Владимиром Козорогом

© Скриншот переписки, предоставленный кандидатом в депутаты Владимиром Козорогом

Чтобы разобраться в причине происходящего, Козорог решил лично посетить КубГУ. Когда он находился в университете, в кабинет зашли неизвестные люди и сообщили, что его разыскивает Апшеронский военкомат. Позднее Козорог выяснил, что к нему обратились проректор по комплексной безопасности Кубанского государственного университета Максим Привалов, представитель военкомата Центрального и Карасунского округов Краснодара Людмила Коваленко и подполковник полиции Ярослав Мишин. Видео беседы с ними кандидат в депутаты также выложил в своем телеграм-канале.

По данным помощника Козорога, Владимиру необходимо явиться в Апшеронский военкомат 12 сентября для «уточнения данных». «Якобы его не могут найти, хотя Владимир подал все документы. Он поступает в аспирантуру и у него есть неприкосновенность, как у кандидата», — заявил помощник Козорога. В соответствии с п.«л» ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от военного призыва предоставляется гражданам, зарегистрированным в кандидаты в депутаты на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно. Помощник Козорога подчеркнул, что Владимир «имеет сильные шансы на победу», «его знают люди и готовы за него голосовать» и что другие партии «не смогли найти ему соперника по седьмому округу».