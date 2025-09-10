Краснодарскому кандидату в депутаты пытались вручить повестку в военкомат после того, как он предложил студентам пойти наблюдателями на выборы
Кандидату в депутаты от КПРФ Владимиру Козорогу предъявили повестку в военкомат во время его визита в КубГУ. Ранее политик искал студентов, желающих стать наблюдателями на выборах
9 сентября помощник депутата Заксобрания Краснодарского края Ивана Жилищикова и кандидат в депутаты от КПРФ Владимир Козорог в своем телеграм-канале сообщил, что на него начали оказывать давление в преддверии выборов муниципальных депутатов и главы Краснодарского края 12-14 сентября.
10 сентября с Юга.ру связался помощник Владимира Козорога и сообщил подробности происходящего. По его словам, Козорог предложил студентам КубГУ стать наблюдателями на избирательных участках во время выборов.
Спустя время о желании студентов узнали деканы факультетов университета, «засуетились» и потребовали предоставить списки учащихся, которые захотели стать наблюдателями. По словам помощника депутата, руководство университета хотело оказать на них давление.
Владимир Козорог сообщил Юга.ру, что давление не ограничивалось требованием предоставить списки фамилий. По его сообщению, учащихся вызывали в деканаты, предлагали им деньги, угрожали отчислением. Тогда некоторые студенты решили отказаться от участия в наблюдении на выборах, а другие — проигнорировали требование руководства вуза.
Также Козорог отметил, что давление оказывалось и на учащихся КубГТУ.
Чтобы разобраться в причине происходящего, Козорог решил лично посетить КубГУ. Когда он находился в университете, в кабинет зашли неизвестные люди и сообщили, что его разыскивает Апшеронский военкомат.
Позднее Козорог выяснил, что к нему обратились проректор по комплексной безопасности Кубанского государственного университета Максим Привалов, представитель военкомата Центрального и Карасунского округов Краснодара Людмила Коваленко и подполковник полиции Ярослав Мишин. Видео беседы с ними кандидат в депутаты также выложил в своем телеграм-канале.
Голосование по сценарию:
По данным помощника Козорога, Владимиру необходимо явиться в Апшеронский военкомат 12 сентября для «уточнения данных».
«Якобы его не могут найти, хотя Владимир подал все документы. Он поступает в аспирантуру и у него есть неприкосновенность, как у кандидата», — заявил помощник Козорога.
В соответствии с п.«л» ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от военного призыва предоставляется гражданам, зарегистрированным в кандидаты в депутаты на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно.
Помощник Козорога подчеркнул, что Владимир «имеет сильные шансы на победу», «его знают люди и готовы за него голосовать» и что другие партии «не смогли найти ему соперника по седьмому округу».
Ранее Владимир Козорог был известен как активист и бывший глава студсовета Краснодарского края. В 2023 году Юга.ру писали о том, что студентов призвали не праздновать День святого Валентина. Козорог тогда заявил, чтобы краснодарцам самим позволили решать, праздновать День всех влюбленных или нет.