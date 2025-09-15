ГК ТОЧНО построит поликлинику в Карасунском округе Краснодара

Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) построит новую поликлинику в микрорайоне «Родные Просторы». Это будет первый медцентр от девелопера в Знаменском районе

В обоих корпусах предусмотрели 73 кабинета, в том числе рентгенографии и флюорографии, компьютерной томографии, гастроскопии, УЗИ и ЭКГ. В детском корпусе дополнительно появятся профилактическое, эндоскопическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая, биохимическая и гематологическая лаборатории. Также в здании разместят дневной стационар, рассчитанный на одновременное пребывание 10 пациентов.

В новой амбулатории появятся два корпуса — детский и взрослый — на 100 посещений в смену каждый. Двухэтажный медицинский центр будет включать услуги диагностики, профилактики и оказания неотложной помощи при острых состояниях и травмах. Получить консультацию у специалистов можно будет как на приеме в самой поликлинике, так и на дому.

ГК ТОЧНО возведет медицинское учреждение площадью 5,4 тыс. кв. метров в микрорайоне «Родные Просторы». Это первая поликлиника от девелопера в агломерации на северо-востоке Краснодара.

В основу планировки заложен принцип секционного построения и четкого зонирования. Наиболее посещаемые кабинеты и процедурные разместят на первом этаже, а на втором — отделения терапии, функциональной диагностики, дневной стационар и административные помещения. Запланирован лифт грузоподъемностью 1000 кг. В детском корпусе будет предусмотрена колясочная.

Новый объект здравоохранения уже спроектирован и находится в стадии подготовки к строительству.

«Строим в «Родных Просторах» современный медицинский центр. Помимо процедурных и узкопрофильных отделений, здесь появятся собственные кабинеты рентгенографии и флюорографии. Жители не только будут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом, новая поликлиника обеспечит рабочими местами около 130 человек», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Напомним, что в Карасунском округе Краснодара на территории ЖК «Элегант» уже функционирует детская поликлиника от ГК ТОЧНО на 100 посещений.

Помимо поликлиники, в «Родных Просторах» предусмотрены три детсада на 880 мест — два из них уже открыты, а третий появится на площади более 6 тыс. кв. метров. Также функционирует школа на 1550 учеников. По итогам 2023 года департамент строительства Краснодарского края признал ее лучшим социальным объектом в регионе. Сегодня в учреждении в две смены учатся 3 тыс. школьников.