Следственный комитет закрыл канатную дорогу на Эльбрусе после смертельной трагедии. Задержаны директор и инженер подъемника
Предыстория. 12 сентября на Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Тогда предварительной причиной аварии назвали сход троса с ролика одной из опор. Изначально было известно о двух погибших.
15 сентября Следственный комитет Кабардино-Балкарии сообщил, что подозреваемые в гибели и травмировании людей на Эльбрусе задержаны. Речь идет о директоре и главном инженере компании «МКД Эльбрус», которая эксплуатировала канатную дорогу.
Сотрудников обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть и травмирование граждан (ч.3 ст. 238 УК РФ).
Также следственный комитет закрыл канатную дорогу и опечатал технические помещения станций.
Отметим, что изначально было известно о двух погибших при обрыве канатной дороги — местном жителе и туристке из Дагестана. Позднее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что также погиб мужчина из Москвы.
Помимо этого после обрыва на Эльбрусе застряла группа неопытных альпинистов из 25 человек. Им пришлось ночевать на высоте 3780 метров. Все снаряжение и питание альпинистов осталось на канатной дороге. Позднее туристов спустили на более безопасную высоту.
