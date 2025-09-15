Следственный комитет закрыл канатную дорогу на Эльбрусе после смертельной трагедии. Задержаны директор и инженер подъемника

СК задержал директора и главного инженера после обрыва канатной дороги на Эльбрусе, где погибли трое человек. Подъемник временно закрыт

Предыстория. 12 сентября на Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Тогда предварительной причиной аварии назвали сход троса с ролика одной из опор. Изначально было известно о двух погибших.

15 сентября Следственный комитет Кабардино-Балкарии сообщил, что подозреваемые в гибели и травмировании людей на Эльбрусе задержаны. Речь идет о директоре и главном инженере компании «МКД Эльбрус», которая эксплуатировала канатную дорогу.

Сотрудников обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть и травмирование граждан (ч.3 ст. 238 УК РФ).