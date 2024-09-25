Ростехнадзор закрыл канатную дорогу в Адыгее. Там выявили 15 нарушений техники безопасности

Канатную дорогу в районе станицы Даховской закрыли на неопределенный срок

25 сентября Ростехнадзор сообщил, что приостановил эксплуатацию Савранской канатной дороги в Адыгее. Во время проверки специалисты выявили 15 нарушений требований безопасности, канатная дорога создает угрозу жизни и здоровью людей.

У канатной дороги превышена максимальная скорость движения, сотрудники не прошли аттестацию. Перевозчик также не проводил ежегодный техосмотр оборудования. «В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы переданы в Майкопский районный суд Республики Адыгея», — сообщил Ростехнадзор.

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Напомним, Савранскую канатную дорогу в 2014 году открыла туристическая фирма «Лагуна страусов». На строительство потратили около 150 млн рублей. Длина дороги — 1250 метров, высота подъема — 500 метров, время пути в одну сторону — 15 минут. Канатка поднимает туристов на вершину хребта Уна-Коз.