Ростехнадзор закрыл канатную дорогу в Адыгее. Там выявили 15 нарушений техники безопасности

Адыгея

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  • © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    © Фото Ula Ulachka, freepik.com

Канатную дорогу в районе станицы Даховской закрыли на неопределенный срок

25 сентября Ростехнадзор сообщил, что приостановил эксплуатацию Савранской канатной дороги в Адыгее.

Во время проверки специалисты выявили 15 нарушений требований безопасности, канатная дорога создает угрозу жизни и здоровью людей. 

У канатной дороги превышена максимальная скорость движения, сотрудники не прошли аттестацию. Перевозчик также не проводил ежегодный техосмотр оборудования.

«В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы переданы в Майкопский районный суд Республики Адыгея», — сообщил Ростехнадзор.

Ростехнадзор закрыл две канатные дороги в Геленджике:

Напомним, Савранскую канатную дорогу в 2014 году открыла туристическая фирма «Лагуна страусов». На строительство потратили около 150 млн рублей.

Длина дороги — 1250 метров, высота подъема — 500 метров, время пути в одну сторону — 15 минут. Канатка поднимает туристов на вершину хребта Уна-Коз.

Как писали Юга.ру, у курорта Домбай в Карачаево-Черкесии открыли Гоначхирское ущелье спустя месяц после пожара.

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Ростехнадзор закрыл канатную дорогу в Адыгее. Там выявили 15 нарушений техники безопасности
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