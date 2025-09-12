На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Два человека погибли

На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Это второй случай в Кабардино-Балкарии за месяц

12 сентября глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков сообщил, что на Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Погибли два человека. 

Предварительной причиной аварии Коков назвал сход троса с ролика одной из опор. По данным МЧС Кабардино-Балкарии, происшествие случилось в 15:30. На место аварии выдвинулись экстренные службы и спасатели. В данный момент осуществляется эвакуация тел погибших. 

По сообщению Кокова, информация о пострадавших уточняется. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. 

МЧС республики отметило, что на канатной дороге с 3 по 24 сентября проходят ремонтные работы для подготовки к зимнему сезону.

Напомним, в августе в Кабардино-Балкарии произошел обрыв другой канатной дороги — в Нальчике. Пострадали восемь человек, никто не погиб. 

Как писали Юга.ру, в сентябре в Кабардино-Балкарии установили стенды о дресс-коде для туристов.

