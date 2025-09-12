Из-за открытия аэропорта Краснодара власти передумали перекрывать движение троллейбуса №7 по мосту на Фадеева

Предыстория. 3 сентября стало известно, в Краснодаре с 20 сентября на улице Фадеева перекроют мост через М-4 «Дон» из-за реконструкции путепровода. Для троллейбуса №7 власти планировали сделать разворотное кольцо на Фадеева и 1-го Мая, а пешеходам — предлагать пересекать трассу через дворы и надземные пешеходные переходы от улиц Бершанской или Крупской.

11 сентября департамент транспорта Краснодара сообщил, что в связи с открытием аэропорта схему движения троллейбусного маршрута №7 придется скорректировать.

В ведомстве заявили, что электротранспорт продолжит возить пассажиров в аэропорт несмотря на реконструкцию путепровода. Подробную информацию и схему движения пообещали опубликовать позже. Чиновники не уточнили, вернут ли движение по мосту для пешеходов.