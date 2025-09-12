Из-за открытия аэропорта Краснодара власти передумали перекрывать движение троллейбуса №7 по мосту на Фадеева
В Краснодаре с запуском аэропорта скорректируют маршрут следования троллейбуса №7
Предыстория. 3 сентября стало известно, в Краснодаре с 20 сентября на улице Фадеева перекроют мост через М-4 «Дон» из-за реконструкции путепровода. Для троллейбуса №7 власти планировали сделать разворотное кольцо на Фадеева и 1-го Мая, а пешеходам — предлагать пересекать трассу через дворы и надземные пешеходные переходы от улиц Бершанской или Крупской.
11 сентября департамент транспорта Краснодара сообщил, что в связи с открытием аэропорта схему движения троллейбусного маршрута №7 придется скорректировать.
В ведомстве заявили, что электротранспорт продолжит возить пассажиров в аэропорт несмотря на реконструкцию путепровода. Подробную информацию и схему движения пообещали опубликовать позже. Чиновники не уточнили, вернут ли движение по мосту для пешеходов.
Напомним, на реконструкцию путепровода на улице Фадеева потратят 2,6 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Работы обещают завершить до конца 2027 года.
11 сентября стало известно, что аэропорт Краснодара возобновил работу. Первый рейс из Москвы в кубанскую столицу состоится 17 сентября. Полеты будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00.
