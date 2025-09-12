Авиакомпании, города, билеты. Что нового известно об открытии аэропорта Краснодара?
Узнали последние новости об открытии краснодарского аэропорта
Предыстория. 11 сентября Минтранс и Росавиация заявили об открытии аэропорта Краснодара. Первый рейс воздушная гавань примет 17 сентября. В столицу Кубани из Москвы отправится самолет «Аэрофлота». Полеты будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00.
11 сентября ТАСС сообщило, что авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы в Краснодар с 19 сентября. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.
По данным «РИА Новости», Azur air рассматривает возможность возобновления рейсов из краснодарского аэропорта в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты. Компании S7 Airlines также планирует выполнение рейсов в Краснодар. Smartavia тоже заинтересована в возобновлении полетов в кубанскую столицу.
«Самый многострадальный»:
12 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что «Уральские авиалинии» готовят запуск рейсов в Краснодар. Сейчас перевозчик формирует расписание полетной программы.
Стоимость авиабилета из Москвы (Шереметьево) в Краснодар с вылетом 17 сентября стартует от 24 тыс. 579 рублей, следует из данных сайта компании «Аэрофлот». Из столицы самолет отправится в 06:30, время в пути составит 3 часа 55 минут.
РБК сообщил, что стоимость билета от компании «Победа» с вылетом 19 сентября составляет 8,8 тыс. рублей. Однако ни на сайте перевозчика, ни на «Авиасейлс» Юга.ру не нашли этому подтверждение.
Напомним, «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в кубанскую столицу из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. Кроме того, перевозчик планирует восстановить полеты в Ереван, Стамбул и Дубай из Краснодара к концу сентября.
Как писали Юга.ру, новые аэропорты могут появиться под Туапсе, Приморско-Ахтарском и на Таманском полуострове.