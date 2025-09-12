Авиакомпании, города, билеты. Что нового известно об открытии аэропорта Краснодара?

Предыстория. 11 сентября Минтранс и Росавиация заявили об открытии аэропорта Краснодара. Первый рейс воздушная гавань примет 17 сентября. В столицу Кубани из Москвы отправится самолет «Аэрофлота». Полеты будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00.

11 сентября ТАСС сообщило, что авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы в Краснодар с 19 сентября. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.

По данным «РИА Новости», Azur air рассматривает возможность возобновления рейсов из краснодарского аэропорта в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты. Компании S7 Airlines также планирует выполнение рейсов в Краснодар. Smartavia тоже заинтересована в возобновлении полетов в кубанскую столицу.