Дубай, Ереван, Стамбул. Аэропорт Краснодара возобновит международные рейсы уже в сентябре

В сентябре «Аэрофлот» восстановит международную программу полетов из Краснодара. Компания планирует запустить прямые рейсы и из российских городов

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил ТАСС, что 17 сентября авиакомпания возобновит полеты между Москвой и Краснодаром. Также в сентябре перевозчик планирует запустить прямые рейсы в столицу Кубани из других российских городов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

По словам Александровского, помимо этого, к концу сентября «Аэрофлот» хочет восстановить международную программу полетов из Краснодара. Компания будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул и Дубай (аэропорт Аль-Мактум).

Напомним, что 11 сентября Минтранс и Росавиация заявили об открытии аэропорта Краснодара. Авиагавань остановила полеты 22 февраля 2024 года, однако разговоры о ее открытии появлялись регулярно, особенно после возобновления рейсов из Геленджика в июле 2025 года.

Ранее Юга.ру писали, почему открытие нового аэропорта Краснодара перенесли на 2027 год.

