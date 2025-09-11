«Телки с опилками в голове, представляющие опасность». Депутат из Владикавказа оскорбил женщин-водителей

Депутат из Северной Осетии Сослан Дидаров оскорбил водительниц и заявил, что ему самому приходится нарушать ПДД, чтобы избежать аварий

10 сентября депутат Парламента Северной Осетии — Алании VII созыва Сослан Дидаров с своем телеграм-канале написал, что женщины-водители представляют опасность и назвал их «силиконовыми телками с опилками в голове».

«Покупаете права своим женам, дочерям, силиконовым телкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение!» — заявил он.

Дидаров подчеркнул, что по Владикавказу стало трудно передвигаться без «нервоза и бесконечного маневрирования» и ему самому приходится нарушать ПДД, чтобы избежать аварий.

Он также заявил, что его речь относится и к мужскому полу, однако обошелся без оскорблений в адрес мужчин.