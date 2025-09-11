«Телки с опилками в голове, представляющие опасность». Депутат из Владикавказа оскорбил женщин-водителей
Депутат из Северной Осетии Сослан Дидаров оскорбил водительниц и заявил, что ему самому приходится нарушать ПДД, чтобы избежать аварий
10 сентября депутат Парламента Северной Осетии — Алании VII созыва Сослан Дидаров с своем телеграм-канале написал, что женщины-водители представляют опасность и назвал их «силиконовыми телками с опилками в голове».
«Покупаете права своим женам, дочерям, силиконовым телкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение!» — заявил он.
Дидаров подчеркнул, что по Владикавказу стало трудно передвигаться без «нервоза и бесконечного маневрирования» и ему самому приходится нарушать ПДД, чтобы избежать аварий.
Он также заявил, что его речь относится и к мужскому полу, однако обошелся без оскорблений в адрес мужчин.
«У государства есть дела поважнее»:
Позднее Дидаров уточнил, что написал пост «на эмоциях», так как за 10 минут в его машину «чуть два раза не влетели девушки», и поставил хештег «феминистки атаковали, спасите».
На публикации Дидарова пожаловались жители Владикавказа в редакцию телеграм-канала «Осторожно, новости». По сообщению издания, депутат назвал одну из подписчиц «ненормальной» и заблокировал.
Позже Дидаров заявил «Осторожно, новости», что «пытался корректно донести свою позицию», а также подчеркнул, что в 2019 году выступал с осуждением насилия в сторону женщин.
Как писали Юга.ру, 14 августа имам из Ингушетии раскритиковал мужчин-официантов, которые обслуживают женщин, назвав такую работу «грязной» и «ненормальной». Позднее Минюст республики нашел признаки экстремизма в его словах.