Минюст нашел признаки экстремизма в словах ингушского имама об обслуживающих женщин мужчинах-официантах

Предыстория. 14 августа телеграм-канал «Фортанга» опубликовал ролик с речью имама Ибрагима Батырова, в которой он осудил мужчин из Ингушетии, работающих официантами и обслуживающих женщин. Имам назвал такую работу «грязной» и «ненормальной».



Позицию Батырова поддержал глава мусульманской духовной общины города Малгобек Якуб Курскиев. Он заявил, что «обслуживать женщин — это не мужское дело» и «женщины не должны находиться среди мужчин».

8 сентября информационное агентство «Регнум» сообщило, что Министерство юстиции Ингушетии нашло признаки экстремизма в высказывании имама Ибрагима Батырова. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с результатами проверки Минюста.

По данным собеседника информационного агентства, Министерство юстиции Ингушетии назвало высказывания Батырова «ограничивающими права и свободы лиц женского пола».

Также признаки экстремизма ведомство увидело в словах главы мусульманской духовной общины города Малгобек Якуба Курскиева.