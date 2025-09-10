Минюст нашел признаки экстремизма в словах ингушского имама об обслуживающих женщин мужчинах-официантах
Министерство юстиции Ингушетии назвало экстремистскими высказывания имама Ибрагима Батырова о мужчинах-официантах, обслуживающих женщин
Предыстория. 14 августа телеграм-канал «Фортанга» опубликовал ролик с речью имама Ибрагима Батырова, в которой он осудил мужчин из Ингушетии, работающих официантами и обслуживающих женщин. Имам назвал такую работу «грязной» и «ненормальной».
Позицию Батырова поддержал глава мусульманской духовной общины города Малгобек Якуб Курскиев. Он заявил, что «обслуживать женщин — это не мужское дело» и «женщины не должны находиться среди мужчин».
8 сентября информационное агентство «Регнум» сообщило, что Министерство юстиции Ингушетии нашло признаки экстремизма в высказывании имама Ибрагима Батырова. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с результатами проверки Минюста.
По данным собеседника информационного агентства, Министерство юстиции Ингушетии назвало высказывания Батырова «ограничивающими права и свободы лиц женского пола».
Также признаки экстремизма ведомство увидело в словах главы мусульманской духовной общины города Малгобек Якуба Курскиева.
«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:
«В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин на территории России обладает всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. В указанных действиях представителей исламской организации содержатся признаки экстремистской деятельности, выразившейся в нарушении прав, свобод и законных интересов гражданина, вне зависимости от пола», — рассказал источник «Регнума».
Минюст Ингушетии вынес Духовной общине мусульман города Малгобек письменное предупреждение и обязало устранить выявленные нарушения. Если ситуацию не исправят, ведомство примет «меры правового реагирования».
Как писали Юга.ру, в августе в Дагестане ингушские мужчины устроили рейд в поисках «порочных» женщин.