«Это грязно и ненормально». Имам из Ингушетии раскритиковал мужчин-официантов, которые обслуживают женщин

Батыров выступил с осуждением в адрес мужчин из Ингушетии, которые работают официантами и обслуживают женщин. Он назвал такую работу «грязной» и «ненормальной».

14 августа телеграм-канал «Фортанга» опубликовал ролик с речью имама Ибрагима Батырова, высказанной во время проповеди в центральной мечети ингушского города Малгобек.

«Это не ваше дело! У нас свои законы! Не ваше дело как-то комментировать мои проповеди, они для ингушей, не для вас! У нас свой менталитет, свои законы — это не ваше дело! Больше мне не звоните», — заявил имам.

16 августа журналисты информационного агентства «Регнум» связались с Батыровым, чтобы подробнее узнать о его мнении.

17 августа ИА «Регнум» сообщило, что позицию Батырова поддержал и глава мусульманской духовной общины Малгобека Якуб Курскиев. Он заявил, что «обслуживать женщин — это не мужское дело» и «женщины не должны находиться среди мужчин».

«Если же так вышло, что женщина и мужчина пришли в одно заведение — женщину должна обслуживать другая женщина, а мужчину должен обслуживать мужчина. Должно быть разделение! Женщины должны сидеть отдельно, мужчины — отдельно! Это исламский закон!», — отметил Курскиев.

Также он подчеркнул, что такие правила должны распространяться на всех женщин, независимо от их национальности.

«Неважно, ингушка женщина или русская — должны быть такие правила. <...> И неважно, происходит это в заведении в Ингушетии или в Москве. <...> Вы ведь понимаете, что если женщину будет обслуживать мужчина, он ведь будет на нее смотреть, они могут встретиться глазами, начать переглядываться, смотреть друг на друга — это неправильно. А если они вдруг случайно коснуться друг друга рукой?», — прокомментировал журналистам Курскиев.