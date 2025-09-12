На экраны краснодарских кинотеатров возвращается фильм «Зомби по имени Шон»

  • Кадр из трейлера к фильму «Зомби по имени Шон» © Скриншот видео с Rutube-канала «Time Of Horrors»
    Кадр из трейлера к фильму «Зомби по имени Шон» © Скриншот видео с Rutube-канала «Time Of Horrors»

«Иноекино» выпускает в российский прокат культовую зомби-комедию Эдгара Райта (18+)

Прокатная компания «Иноекино» сообщила, что 25 сентября выпускает в российский прокат комедию «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта. Зрители смогут посмотреть 4К-реставрацию, созданную специально к 20-летнему юбилею фильма.

Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.

Фильм рассказывает о Шоне, угнетенном продавце в Лондоне, который попал в зомби-апокалипсис со своим другом Эдом. Главные роли в картине исполнили Саймон Пегг и Ник Фрост.

13 сентября в краснодарском кинотеатре «Каро 8» состоится специальный показ ленты. Фильм будут показывать на английском языке с русскими субтитрами. После просмотра состоится обсуждение зомби-комедии с критиком Кирой Кац.

Ранее компания «Иноекино» выпустила в повторный прокат фантастический боевик «Терминатор 2: Судный день»Джеймса Кэмерона и психологическое драмеди «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают корейский хоррор «Поезд-призрак».

