В Краснодаре в кино покажут фильм «Терминатор 2: Судный день»

«Боевик стал важной вехой в развитии визуальных эффектов и образцом блокбастера, успешно совмещающего масштабное зрелище с выразительной драматургией. Фильм расширяет темы, заложенные в первой части, — конфликт человека и машины, свобода воли и предопределенность, страх перед апокалипсисом, — и поднимает их на новый эмоциональный и философский уровень», — рассказали организаторы.

Прокатная компания «Иноекино» сообщила , что 14 августа выпускает в российский прокат научно-фантастический боевик Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день». Зрители смогут посмотреть театральную версию в 4К-реставрации 2021 года.

В 2029 году Скайнет отправляет нового терминатора T-1000 в прошлое, чтобы убить будущего лидера человеческого сопротивления Джона Коннора. T-1000 — совершенная модель из жидкого металла. Сопротивление отправляет обратно менее продвинутого, перепрограммированного терминатора Т-800, чтобы защитить мальчика.

6 августа в краснодарском кинотеатре «Каро 8» состоится специальный показ ленты. Фильм будут показывать на английском языке с русскими субтитрами. После просмотра состоится обсуждение боевика с критиком Кирой Кац.