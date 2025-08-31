В Краснодаре в кино покажут фильм «Пролетая над гнездом кукушки»

Краснодарский край

  • Кадр из трейлера к фильму «Пролетая над гнездом кукушки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлеры фильмов и анимации»
«Иноекино» выпускает в российский прокат психологическое драмеди Милоша Формана (18+)

Прокатная компания «Иноекино» сообщила, что 11 сентября выпускает в российский прокат психологическое драмеди Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Зрители смогут посмотреть 4К-реставрацию, созданную специально к 50-летнему юбилею фильма.

Патологического преступника и бунтаря Рэндла Патрика Макмерфи переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. Отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед.

«Фильм не только идеально вписался в контркультурные настроения эпохи, но и до сих пор остается актуальным и универсальным высказыванием о неповиновении, самовыражении и свободе», — считают организаторы.

«Пролетая над гнездом кукушки» завоевал «Оскар» в пяти самых престижных номинациях. Также ему удалось взять в пяти номинациях и «Золотой глобус» — впервые в истории кино.

6 сентября в краснодарском кинотеатре «Каро 8» состоится специальный показ ленты. Фильм будут показывать на английском языке с русскими субтитрами. После просмотра состоится обсуждение боевика с критиком Кирой Кац.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают психологический хоррор «Выход 8». Фильм стал сенсацией на Каннском кинофестивале.

