Вышел первый трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби. Когда премьера?

  • Кадр из трейлера к фильму «Грозовой перевал» © Скриншот видео с Rutube-канала «Рутрейл»
    Кадр из трейлера к фильму «Грозовой перевал» © Скриншот видео с Rutube-канала «Рутрейл»

В сети появился тизер к будущей экранизации романа «Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте (16+)

Киностудия Warner Bros. представила тизер-трейлер фильма «Грозовой перевал». Режиссером картины выступила Эмиральд Феннел. В 2020 году она дебютировала в качестве режиссера фильма «Девушка, подающая надежды», за сценарий к которому получила премию «Оскар».

Фильм является экранизацией одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте. Произведение рассказывает историю обреченной любви сироты Хитклиффа и его сводной сестры Кэти.

Из трейлера к фильму мало что понятно. Однако можно сделать вывод, что в картине будет большое количество эротических сцен с главными героями.

Ведущие роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. Мировая премьера картины приурочена ко Дню святого Валентина и состоится 13 февраля 2026 года.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «Дом Гиннесса». Шоураннером проекта выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

