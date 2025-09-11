Осторожно, двери закрываются! В Краснодаре в кино покажут корейский хоррор «Поезд-призрак»
В российский прокат выходит южно-корейский фильм про блогерку, которая исследует городские легенды (18+)
11 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Поезд-призрак». Лента представляет собой южно-корейский хоррор.
Блогерка всеми силами пытается развивать свой канал, но подписчиков и просмотров не прибавляется. В поисках сенсации она начинает исследовать городские легенды о подземке и решает снять видео о поезде-призраке. Смотритель станции предупреждает, что любого, кто рискнет зайти в вагон, постигнет ужасная судьба. Но блогерку уже было не остановить.
Посмотреть фильм «Поезд-призрак» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Ранее в российский прокат вышел психологический хоррор «Выход 8». В нем главный герой блуждает по бесконечным тоннелям токийского метро. Фильм стал сенсацией на Каннском кинофестивале.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают фильм «Пятачок. Кровь и желуди». Это спин-офф хоррор-слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед».