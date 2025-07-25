В Ростове-на-Дону реставрируют советскую мозаику «Балканы». Для помощи ищут волонтеров

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» совместно с проектом «Том Сойер Фест» сообщил о поиске волонтеров для реставрации мозаичного панно «Балканы» на 26 и 27 июля.

Под руководством реставратора-мозаичиста участникам предстоит восстановить мозаику в мастерской, а позднее смонтировать ее на новом месте в центре Ростова.

Мозаичное панно «Балканы» украшало вход в советский ресторан по улице Нижнебульварной, 14. Его открытие состоялось в 1967 году. В 1990-е годы он закрылся, а в 2000-х здание использовали как склад. Внутри помещения тоже были мозаики, но они не сохранились из-за пожаров.