В Ростове-на-Дону реставрируют советскую мозаику «Балканы». Для помощи ищут волонтеров

Ростовская область

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  • © Скриншот фото с сайта фонда «Внимание»
    © Скриншот фото с сайта фонда «Внимание»

Ростовскую мозаику «Балканы» отреставрируют и перенесут в новое место

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» совместно с проектом «Том Сойер Фест» сообщил о поиске волонтеров для реставрации мозаичного панно «Балканы» на 26 и 27 июля.

Под руководством реставратора-мозаичиста участникам предстоит восстановить мозаику в мастерской, а позднее смонтировать ее на новом месте в центре Ростова. 

Мозаичное панно «Балканы» украшало вход в советский ресторан по улице Нижнебульварной, 14. Его открытие состоялось в 1967 году. В 1990-е годы он закрылся, а в 2000-х здание использовали как склад. Внутри помещения тоже были мозаики, но они не сохранились из-за пожаров. 

Власти Анапы снесли мозаичную скульптуру времен СССР:

В 2023 году владелец здания решил его снести. Тогда, договорившись с собственником, волонтеры «Том Сойер Феста» взялись за реставрацию мозаичного панно, демонтировали его и перевезли в мастерскую. 

На восстановление мозаики проект собрал около 400 тыс. рублей. Закончить реставрацию планируют за несколько месяцев. 

Как писали Юга.ру, власти изменят план ремонта Донской библиотеки в Ростове-на-Дону, учитывая критику от горожан и экспертов.

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