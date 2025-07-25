В Ростове-на-Дону реставрируют советскую мозаику «Балканы». Для помощи ищут волонтеров
Ростовскую мозаику «Балканы» отреставрируют и перенесут в новое место
Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» совместно с проектом «Том Сойер Фест» сообщил о поиске волонтеров для реставрации мозаичного панно «Балканы» на 26 и 27 июля.
Под руководством реставратора-мозаичиста участникам предстоит восстановить мозаику в мастерской, а позднее смонтировать ее на новом месте в центре Ростова.
Мозаичное панно «Балканы» украшало вход в советский ресторан по улице Нижнебульварной, 14. Его открытие состоялось в 1967 году. В 1990-е годы он закрылся, а в 2000-х здание использовали как склад. Внутри помещения тоже были мозаики, но они не сохранились из-за пожаров.
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В 2023 году владелец здания решил его снести. Тогда, договорившись с собственником, волонтеры «Том Сойер Феста» взялись за реставрацию мозаичного панно, демонтировали его и перевезли в мастерскую.
На восстановление мозаики проект собрал около 400 тыс. рублей. Закончить реставрацию планируют за несколько месяцев.
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