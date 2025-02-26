Власти Анапы снесли мозаичную скульптуру времен СССР. Есть версии, что ее создал Церетели

Активисты Анапы пожаловались в прокуратуру из-за сноса мозаичного городка

25 февраля блогер Юрий Озаровский выложил видео, в котором сообщил, что на набережной Анапы снесли мозаичную скульптуру. Он добавил, что это был памятник архитектуры, который любили местные жители. Для многих он был символом детства. В комментариях под видео люди стали возмущаться, что администрация не согласовала снос мозаики с жителями.

Арт-объекты с морскими обитателями и тигром были расположены в районе старого маяка на Высоком берегу. Они появились в 1980-х годах, однако точная дата неизвестна, как и автор скульптур. По одной из версий, проект создал Зураб Церетели, ведь мозаика похожа на детский городок в Адлере, созданный грузинским мастером.



В 2023 году в мозаичном городке провели реконструкцию, доложили новые мозаики, установили лавочки и раскрасили детали мозаики.

25 февраля мэрия Анапы сообщила, что «для сохранения преемственности традиций» на месте прежней скульптуры осьминога обустроят новую детскую площадку. «Новый осьминог будет представлен в виде канатной конструкции размером почти 20 метров, он сохранит и усовершенствует главную функцию «предшественника» и станет любимым местом игр для детей», — отметили в мэрии. Этот пост вызвал также волну возмущения жителей. 26 февраля издание «Анаpа Media» сообщило, что активисты подали жалобу в прокуратуру. Они намерены донести свою позицию до мэра города Василия Швеца.

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Вот что о сносе мозики думает исследователь советской архитектуры и экскурсовод Динар Бурангулов: «В условиях, когда у Анапы дела в последнее время и так идут не очень, уничтожать ее историческое наследие это прямо совсем кощунство. Насколько нужно не любить свой город, чтобы делать такое». Он также отметил, что курортный сезон Анапы можно спасти благодаря ее богатому культурному и историческому наследию. Оно включает руины античного города, османские и царские постройки середины XIX века, сохранившийся советский модернизм и мозаики. «Поэтому разрушать исторические артефакты, даже такие простые как мозаичные скульптуры, это совсем вредительство», — добавил он.