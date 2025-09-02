В Краснодаре откроется событийная площадка на Обрывной. Первым мероприятием станет гастрофестиваль

В Краснодаре в День города на событийной площадке на улице Обрывной пройдет фестиваль «Гриль! Рест! Фест!» (0+)

Предыстория. В мае 2020 года тогда еще мэр Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка площадку для фестивалей, но строительство не началось.



В августе 2023 года нынешний мэр Евгений Наумов сообщил, что проект площадки готов, решается вопрос с финансированием. В декабре 2023 года власти объявили, что достроят ее в конце 2024 года, но не уложились в сроки.



Власти обещали открыть ее в мае 2025 года, однако сроки перенесли на осень.

2 сентября глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил об открытии событийной площадки на улице Обрывной, 137. На ней с 26 по 28 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», приуроченный ко Дню города.

Жителей и гостей Краснодара ждет гастрономическая зона с дегустациями, маркет с более чем 50 участниками, музыкальная программа, зона активности с настольныйм футболом, пинг-понгом, петанком и другими играми, детская и спортивная площадка, веревочный и BMX-парк.