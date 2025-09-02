В Краснодаре откроется событийная площадка на Обрывной. Первым мероприятием станет гастрофестиваль

Краснодарский край

  • Событийная площадка на улице Обрывной © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
В Краснодаре в День города на событийной площадке на улице Обрывной пройдет фестиваль «Гриль! Рест! Фест!» (0+)

Предыстория. В мае 2020 года тогда еще мэр Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка площадку для фестивалей, но строительство не началось. 

В августе 2023 года нынешний мэр Евгений Наумов сообщил, что проект площадки готов, решается вопрос с финансированием. В декабре 2023 года власти объявили, что достроят ее в конце 2024 года, но не уложились в сроки.

Власти обещали открыть ее в мае 2025 года, однако сроки перенесли на осень.

2 сентября глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил об открытии событийной площадки на улице Обрывной, 137. На ней с 26 по 28 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», приуроченный ко Дню города. 

Жителей и гостей Краснодара ждет гастрономическая зона с дегустациями, маркет с более чем 50 участниками, музыкальная программа, зона активности с настольныйм футболом, пинг-понгом, петанком и другими играми, детская и спортивная площадка, веревочный и BMX-парк. 

  • © Скриншот с сайта grillrestfest.ru
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»:

Помимо этого желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению мяса и рыбы, а также пообщаться с шефами и бартендерами. 

Евгений Наумов заявил, что «гастрономических событий такого масштаба в Краснодаре ранее не было» и что мероприятие пройдет «с учетом всех мер безопасности».

На сайте фестиваля указано, что на площадке будут дежурить врачи, пожарные, охрана и помощники, к которым можно будет обратиться с любым вопросом. 

Также организаторы отметили, что на мероприятие нельзя приводить животных, за исключением собак-поводырей. 

Полная программа фестиваля еще находится в разработке. Для участия в мастер-классах нужна регистрация. Вход на фестиваль свободный. 

Как писали Юга.ру, 13-14 сентября под Майкопом снова пройдет фестиваль адыгейского сыра. В прошлом году его посетили 50 тыс. человек.

