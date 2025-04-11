Вход открыт, так что горожане могут оценить амфитеатр, лавочки с перголами, административное здание и опоры освещения. На детской площадке уже отдыхала семья с ребенком.

Напомним, что 22 марта площадку посетил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он рассказал, что она почти готова, рабочие лишь отремонтируют просевшую плитку.

«Провалов плитки не видно, да и в целом мощение выглядит хорошо, тем более, после дождей накануне. Но возникает риторический вопрос: зачем мощения так много, особенно если учесть, что в обозримом будущем мероприятия свыше 1 тыс. человек запрещены? Вероятно, проект подразумевает, что как только ограничения снимут, на Обрывную сразу стечется некая Кубанчелла. Но этого не произойдет, а деревья порадовали бы гостей уже грядущим летом», — поделился впечатлениями фотограф Юга.ру.