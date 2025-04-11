«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла». Как за месяц до открытия выглядит краснодарская площадка для фестивалей, где много плитки и мало тени
Побывали на улице Обрывной, где в мае власти Краснодара обещают открыть событийную площадку
10 апреля Юга.ру посетили будущую событийную площадку на улице Обрывной. На большей части территории строительные работы завершены.
Вход открыт, так что горожане могут оценить амфитеатр, лавочки с перголами, административное здание и опоры освещения. На детской площадке уже отдыхала семья с ребенком.
Напомним, что 22 марта площадку посетил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он рассказал, что она почти готова, рабочие лишь отремонтируют просевшую плитку.
«Провалов плитки не видно, да и в целом мощение выглядит хорошо, тем более, после дождей накануне. Но возникает риторический вопрос: зачем мощения так много, особенно если учесть, что в обозримом будущем мероприятия свыше 1 тыс. человек запрещены? Вероятно, проект подразумевает, что как только ограничения снимут, на Обрывную сразу стечется некая Кубанчелла. Но этого не произойдет, а деревья порадовали бы гостей уже грядущим летом», — поделился впечатлениями фотограф Юга.ру.
Построить площадку для музыкальных опен-эйров, выставок, кинопоказов и соревнований хотели еще пять лет назад. В мае 2020 года тогда еще мэр Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка площадку для фестивалей. Однако строительство не началось. В августе 2023 года нынешний мэр Евгений Наумов сообщил, что проект площадки готов, решается вопрос с финансированием. В декабре 2023 года власти объявили, что достроят ее в конце 2024 года, однако не уложились в сроки.
По информации 93.RU, площадку откроют в первом полугодии 2025 года, а первое мероприятие планируют провести в мае. Также Наумов сообщил, что 1 июня, в День защиты детей, там пройдут первые соревнования.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре проект кинотеатра «Аврора» прошел госэкспертизу.