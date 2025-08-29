Адлер возглавил топ самых опасных курортов для отдыха в 2025 году. Анапа в список не попала

На Адлер и Сочи приходится 61% страховых обращений от туристов в весенне-летний сезон 2025 года. Чаще всего туристы жаловались на рвоту и травмы ног

28 августа пресс-служба страховой компании ВСК сообщила, что Адлер стал самым опасным курортом весенне-летнего сезона 2025 года. На курорт приходится 41% страховых обращений туристов в связи с несчастными случаями 

Также в антирейтинг попали Сочи (20%), Санкт-Петербург (16%), Лоо (5%), Москва (4%) и Ессентуки (2%). 

Меньше всего обращений из Туапсе (0,4%), Геленджика, Архыза, Минеральных Вод, Пятигорска (0,9% из каждого курорта). 

В 2024 году в антирейтинг попала также и Анапа. В этом году списке ее нет, а купание в море на курорте официально запрещено властями. Однако многих туристов запрет не останавливает, а пляжи работают незаконно. 

В этом году наиболее распространенная причина обращений к страховщикам — рвота (16%). Также туристы жаловались на травмы ног (14%), диарею (10%), боль в ушах (9%) и животе (6%), травмы головы (6,5%) и рук (5,8%). 2% отдыхающих укусили животные, в основном клещи. 

Море в мазуте, туристы — в горах:

Около 18% обращений связаны с происшествиями с детьми. 

Самым опасным месяцем стал июль — на него пришлось 49% страховых случаев. На втором месте июнь — 34% обращений. 

По данным ВСК, при этом российские курорты стали самыми безопасными для туристов — на внутренний туризм приходится всего около 5% всех обращений. Остальные жалобы поступают от туристов из зарубежных курортов. 

Как писали Юга.ру, в августе отдых в пятизвездочных отелях Сочи оказался дороже, чем на Пхукете и в Дубае.

