Сочи и Анапа вошли в топ-5 опасных мест для отдыха в России в 2024 году

На курорты Краснодарского края приходится 88% происшествий. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ (обострения гастрита, отравления) и ЛОР-заболевания.



По данным исследования компании, лидером по обращениям туристов стал Адлер. На него приходится 54% летних ЧП. На втором месте оказался Сочи (12%), на третьем — Лоо (10%), на четвертом — Санкт-Петербург (5,3%, ЛОР-заболевания и травмы), а на пятом — Анапа (5%).



При этом Северный Кавказ эксперты назвали самой безопасной территорией для летнего отдыха. На него приходится до 4,5% страховых случаев. Большинство ЧП фиксируют во время отдыха в Ессентуках (1,7%) и в Кисловодске (1,5%). В этих городах туристы чаще всего сталкиваются с различными ОРВИ и проблемами с давлением.



В список безопасных городов для летнего отдыха также вошли Геленджик (0,9%) и Туапсе (0,5%).