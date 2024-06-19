Сочи и Анапа вошли в топ-5 опасных мест для отдыха в России в 2024 году

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Краснодарский край признали самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. На него приходится 88% происшествий. Самые безопасные регионы — на Северном Кавказе

17 июня пресс-служба страховой компании «ВСК» сообщила, что в России летом 48% обращений по страхованию путешественников фиксируют в августе, 33% — в июле и 19% — в июне. 

В Абхазию с детьми:

На курорты Краснодарского края приходится 88% происшествий. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ (обострения гастрита, отравления) и ЛОР-заболевания.

По данным исследования компании, лидером по обращениям туристов стал Адлер. На него приходится 54% летних ЧП. На втором месте оказался Сочи (12%), на третьем — Лоо (10%), на четвертом — Санкт-Петербург (5,3%, ЛОР-заболевания и травмы), а на пятом — Анапа (5%). 

При этом Северный Кавказ эксперты назвали самой безопасной территорией для летнего отдыха. На него приходится до 4,5% страховых случаев. Большинство ЧП фиксируют во время отдыха в Ессентуках (1,7%) и в Кисловодске (1,5%). В этих городах туристы чаще всего сталкиваются с различными ОРВИ и проблемами с давлением.

В список безопасных городов для летнего отдыха также вошли Геленджик (0,9%) и Туапсе (0,5%).

Напомним, что летом 2024 года власти Кубани ожидают принять в регионе 12 млн гостей.

Как писали ранее Юга.ру, по словам губернатора, на лето курорты Краснодарского края забронировали на 70%.

Анапа Безопасность Геленджик Кисловодск Курорты и туризм отдых Происшествия Сочи Страхование Туапсинский район Черное море

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