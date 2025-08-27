В Крыму уличным музыкантам хотят запретить исполнять песни иноагентов и артистов из недружественных стран

При этом не уточняется, какие государства являются недружественными.

«Аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные действия, чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны», — заявил Константинов.

Уличным артистам собираются отказывать в согласовании выступлений, если у них в репертуаре есть произведения, созданные этими категориями людей. По словам парламентария, в ближайшее время Госсовет рассмотрит вопрос в рамках деятельности Совета муниципальных образований республики.

«Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», — подытожил спикер.

Напомним, с 2024 года на курортах Краснодарского края начали штрафовать уличных музыкантов.