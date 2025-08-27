В Крыму уличным музыкантам хотят запретить исполнять песни иноагентов и артистов из недружественных стран
Госсовет Крыма предложил запретить уличным музыкантам исполнять песни иноагентов
27 августа спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что республиканский Госсовет рекомендует муниципалитетам запретить уличным музыкантам демонстрировать творчество иноагентов.
«Аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные действия, чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны», — заявил Константинов.
При этом не уточняется, какие государства являются недружественными.
«Это улица свободы и вдохновения»:
Уличным артистам собираются отказывать в согласовании выступлений, если у них в репертуаре есть произведения, созданные этими категориями людей. По словам парламентария, в ближайшее время Госсовет рассмотрит вопрос в рамках деятельности Совета муниципальных образований республики.
«Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», — подытожил спикер.
Напомним, с 2024 года на курортах Краснодарского края начали штрафовать уличных музыкантов.
Как писали Юга.ру, в Ставрополе отменили концерт певца Shaman за 15 млн рублей. Местные жители были против выступления.