В Ставрополе отменили концерт певца Shaman за 15 млн рублей. Местные жители были против выступления

Власти отменили концерт Шамана после опроса губернатора. Против концерта проголосовали 81% респондентов

10 сентября министерство культуры Ставропольского края сократило программу Дня города и края. Выступление певца Шамана в неё не вошло. Такое решение приняли по итогу голосования среди жителей, которое 3 сентября запустил губернатор региона Владимир Владимиров.

Предыстория. 14 сентября в Ставрополе на День города и края должен был выступить певец Шаман. Гонорар артиста за часовой концерт составил 15 млн рублей.

«Дорогие земляки! Выношу на обсуждение инициативу ограничить развлекательную программу на наших осенних праздниках: Дне края, Днях городов и округов. Считаю, что нужно минимизировать концерты и оставить только традиционную программу», — написал Владимиров.

В голосовании участвовали 31 тыс. человек. 89% опрошенных высказали мнение, что сейчас не время для больших праздников, и равзлекательные мероприятия надо отменить.

7 сентября Владимиров сообщил, что поручил министерству культуры края переработать программу мероприятий и представить её обновленную версию.

Однако издание 26.ру пишет, что власти Ставрополья выплатили Шаману гонорар в 15 млн рублей еще в августе.