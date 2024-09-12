В Ставрополе отменили концерт певца Shaman за 15 млн рублей. Местные жители были против выступления

Ставропольский край

Распечатать

  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Власти отменили концерт Шамана после опроса губернатора. Против концерта проголосовали 81% респондентов

Предыстория. 14 сентября в Ставрополе на День города и края должен был выступить певец Шаман. Гонорар артиста за часовой концерт составил 15 млн рублей. 

10 сентября министерство культуры Ставропольского края сократило программу Дня города и края. Выступление певца Шамана в неё не вошло. Такое решение приняли по итогу голосования среди жителей, которое 3 сентября запустил губернатор региона Владимир Владимиров.

Читайте также:

«Дорогие земляки! Выношу на обсуждение инициативу ограничить развлекательную программу на наших осенних праздниках: Дне края, Днях городов и округов. Считаю, что нужно минимизировать концерты и оставить только традиционную программу», — написал Владимиров.

В голосовании участвовали 31 тыс. человек. 89% опрошенных высказали мнение, что сейчас не время для больших праздников, и равзлекательные мероприятия надо отменить.

7 сентября Владимиров сообщил, что поручил министерству культуры края переработать программу мероприятий и представить её обновленную версию.

Однако издание 26.ру пишет, что власти Ставрополья выплатили Шаману гонорар в 15 млн рублей еще в августе. 

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что День города пройдет без концерта на главной площади и салюта. Такие меры приняли для безопасности жителей.

Деньги Концерты Праздники Ставрополь

Новости

Краснодарцев 14 сентября приглашают на субботник. Где и когда можно помочь городу?
В Ставрополе отменили концерт певца Shaman за 15 млн рублей. Местные жители были против выступления
В Краснодаре выступит корейская группа W24
Краснодарские предприниматели смогут бесплатно записать видео о себе в новой студии подкастов
В Новороссийске состоится читка пьесы «Платон»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Великий» об экологической катастрофе

Лента новостей

В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой
Вчера, 18:42
В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой
Экологи рассказали, что происходит
«Куда без обсуждений бывших»
10 сентября, 17:10
«Куда без обсуждений бывших»
Певица Анна Асти открыла в Краснодаре бар «Сплетни»
Яркий и вкусный праздник
9 сентября, 18:07
Яркий и вкусный праздник
Репортаж с фестиваля адыгейского сыра

Реклама на сайте