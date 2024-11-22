На курортах Краснодарского края начнут штрафовать уличных музыкантов
Власти Краснодарского края ввели новые правила для уличных артистов
21 ноября телеграм-канал ЗСК Краснодарского края сообщил, что депутаты установили ответственность за нарушение порядка уличных выступлений. Это касается музыкантов, которые выступают на набережных курортных городов.
Органы местного самоуправления будут самостоятельно устанавливать правила и места для выступлений. Нарушителей будут штрафовать. Однако сумма штрафов на называется.
«Это улица свободы и вдохновения»:
Глава комитета по туризму Александр Джеус отметил, что на набережных приморских городов появилось много артистов, при этом громкая музыка мешает окружающим.
«Специфика их выступлений в настоящее время изменилась — зачастую помимо живого звука используется мощная звукоусилительная аппаратура, происходит одновременное скопление в одном месте нескольких исполнителей. Что причиняет дискомфорт окружающим», — сказал Джеус.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах.