На курортах Краснодарского края начнут штрафовать уличных музыкантов

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Власти Краснодарского края ввели новые правила для уличных артистов

21 ноября телеграм-канал ЗСК Краснодарского края сообщил, что депутаты установили ответственность за нарушение порядка уличных выступлений. Это касается музыкантов, которые выступают на набережных курортных городов.

Органы местного самоуправления будут самостоятельно устанавливать правила и места для выступлений. Нарушителей будут штрафовать. Однако сумма штрафов на называется.

«Это улица свободы и вдохновения»:

Глава комитета по туризму Александр Джеус отметил, что на набережных приморских городов появилось много артистов, при этом громкая музыка мешает окружающим.

«Специфика их выступлений в настоящее время изменилась — зачастую помимо живого звука используется мощная звукоусилительная аппаратура, происходит одновременное скопление в одном месте нескольких исполнителей. Что причиняет дискомфорт окружающим», — сказал Джеус.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах.

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