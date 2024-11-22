На курортах Краснодарского края начнут штрафовать уличных музыкантов

Органы местного самоуправления будут самостоятельно устанавливать правила и места для выступлений. Нарушителей будут штрафовать. Однако сумма штрафов на называется.

21 ноября телеграм-канал ЗСК Краснодарского края сообщил , что депутаты установили ответственность за нарушение порядка уличных выступлений. Это касается музыкантов, которые выступают на набережных курортных городов.

Глава комитета по туризму Александр Джеус отметил, что на набережных приморских городов появилось много артистов, при этом громкая музыка мешает окружающим.

«Специфика их выступлений в настоящее время изменилась — зачастую помимо живого звука используется мощная звукоусилительная аппаратура, происходит одновременное скопление в одном месте нескольких исполнителей. Что причиняет дискомфорт окружающим», — сказал Джеус.