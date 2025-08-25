Анапские бизнесмены считают, что данные о концентрации нефтепродуктов на курорте завышены. Они требуют пересмотреть результаты

Краснодарский край

  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

В Анапе представители туристического бизнеса создали петицию с просьбой пересмотреть концентрации нефтепродуктов на пляжах и в море

21 августа блогер Юрий Озаровский сообщил в своем телеграмм-канале, что предприниматели Анапы направили петицию в правительство РФ на имя Михаила Мишустина. Они просят просмотреть предельно доступные концентрации нефтепродуктов в море и песке.

Они считают, что нынешние показатели завышены и если их не «скорректировать», то пляжи Анапы никогда не откроют. Сейчас норма составляет 5 миллиграммов на килограмм. По словам бизнесменов, основой для этого значения стали пробы, взятые из дюн на глубине 50-70 сантиметров, а добиться аналогичных цифр на поверхности песка невозможно.

Авторы петиции отметили, что власти ориентируются на нормы для водных объектов рыбохозяйственного назначения, так как таких же стандартов для пляжного песка в России нет.

«Необходимо пересмотреть не только числовые значения стандартов, но и применение, правоприменение и прозрачность протоколов мониторинга, двигаясь к международным передовым практикам для получения достоверных данных и информирования общественности», — сказано в петиции.

Представители турбизнеса предлагают создать долгосрочную программу восстановления побережья Анапы, поддержать бизнес, развивать экологически ориентированный туризм, а также принять меры для открытия пляжей курорта и снятия запрета на купание.

Отметим, что предприниматели стали требовать поддержки от государства после того, как 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал пляжи Анапы опасными для отдыха в этом году. Для поддержки бизнесменов власти Кубани продлили лицензии на алкоголь, отменили туристический налог и ввели отсрочку по налогам за 2025 год. Однако в петиции отмечается, что анапские предприниматели оказались «на грани полного разорения».

Как писали Юга.ру, в конце июля блогер создал петицию с просьбой открыть галечные пляжи Анапы.

Анапа Бизнес-сообщество Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

