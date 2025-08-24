Около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе

Власти Ростовской области снизили давление воды, чтобы потушить завод нефтепродуктов в Новошахтинске. Он загорелся после атаки БПЛА

Предыстория: Ночью 21 августа после атаки БПЛА на Ростовскую область в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов (ОАО «НЗНП»). Никто не пострадал. На время тушения пожара власти снизили давление воды в Новошахтинске и Красном Сулине, а также в 20 микрорайонах и поселках . Для жителей организовали подвоз ресурса по заявкам.

24 августа глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что около 8 тыс. жителей Красного Сулина и нескольких поселков остаются без воды из-за пожара на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске. По его словам, спасатели сократили площадь горения. В ликвидации ЧС задействовали 412 человек и 150 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина:

Слюсарь пояснил, что для тушения НЗНП используют пену и большие объемы воды. Из-за этого возникли перебои с ресурсом.

«Вода уже поступила в городские резервуары, почти везде подача восстановлена. Пока без водоснабжения остаются около 8 тыс. жителей. Для них организован подвоз воды», — рассказал глава региона.

Он также заявил, что Роспотребнадзор не зафиксировал превышений концентрации вредных веществ в воздухе.