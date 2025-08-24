Около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе
Власти Ростовской области снизили давление воды, чтобы потушить завод нефтепродуктов в Новошахтинске. Он загорелся после атаки БПЛА
Предыстория: Ночью 21 августа после атаки БПЛА на Ростовскую область в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов (ОАО «НЗНП»). Никто не пострадал.
На время тушения пожара власти снизили давление воды в Новошахтинске и Красном Сулине, а также в 20 микрорайонах и поселках. Для жителей организовали подвоз ресурса по заявкам.
24 августа глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что около 8 тыс. жителей Красного Сулина и нескольких поселков остаются без воды из-за пожара на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске.
По его словам, спасатели сократили площадь горения. В ликвидации ЧС задействовали 412 человек и 150 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
В Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина:
Слюсарь пояснил, что для тушения НЗНП используют пену и большие объемы воды. Из-за этого возникли перебои с ресурсом.
«Вода уже поступила в городские резервуары, почти везде подача восстановлена. Пока без водоснабжения остаются около 8 тыс. жителей. Для них организован подвоз воды», — рассказал глава региона.
Он также заявил, что Роспотребнадзор не зафиксировал превышений концентрации вредных веществ в воздухе.
Как писали Юга.ру, 14 августа 14 августа Ростов-на-Дону подвергся атаке БПЛА. Дроны ударили по многоэтажкам по улицам Лермонтовской и Тельмана. Пострадали пять человек. Из поврежденных домов эвакуировали 212 человек.
