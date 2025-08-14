Беспилотники попали по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Есть пострадавшие

Стало известно о попаданиях БПЛА по многоквартирным домам в Ростове-на-Дону

14 августа телеграм-каналы сообщили, что беспилотники ударили по многоэтажным домам по улицам Лермонтовской и Тельмана в Ростове-на-Дону. В небе из разных точек города виден огромный столб дыма. По данным телеграм-канала «Тютина», пострадали пять человек — у них осколочные ранения.

Перед взрывом очевидцы слышали звук, напоминающий мотор мопеда и характерный для БПЛА. Также, как сообщают жители, сигнал о ракетной опасности пришел уже после удара беспилотников. На фото видно, что в домах выбило стекла в нескольких квартирах, на земле лежат осколки. Пострадал и фасад здания.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию об атаке беспилотников. По его словам, повреждения получили несколько многоквартирных домов. Также он сообщил об одном раненом. На место происшествия выехали оперативные службы и представители администрации Ростова-на-Дону. Телеграм-канал «Лента дня» сообщает, что из домов эвакуировали 50 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальных осматривают медики.