В Ростове-на-Дону из поврежденных беспилотниками домов эвакуировали 212 человек
212 человек эвакуированы из жилых домов в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА. Их направили в пункт временного размещения
Предыстория. 14 августа Ростов-на-Дону подвергся атаке БПЛА. Беспилотники ударили по многоэтажным домам по улицам Лермонтовской и Тельмана. Пострадали пять человек.
14 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Количество пострадавших увеличилось до 13 человек, среди них двое детей.
Семерым раненым медики оказали помощь и отправили их по домам. Шестеро пострадавших находятся в больницах.
Из домов эвакуировали 212 человек. Все они находятся в пунктах временного размещения. На месте происшествия работают саперы.
Как писали Юга.ру, 13 августа в Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории Славянского НПЗ. В результате загорелась ГАЗель.
