В Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Жители Ростовской области предположили, что бензин мог попасть в водопровод после аварии на нефтебазе

18 августа жители поселка Раково в Красносулинском районе опубликовали в соцсетях видео с воспламеняющейся водой. Очевидцы сообщили, что ресурс, похожий на бензин, течет из местной скважины.

На кадрах видно, как вода, набранная из крана, легко поджигается и горит ярким пламенем.

В Дагестане жители села вынуждены самостоятельно строить новый водопровод:

Местные жители предполагают, что бензин мог попасть в водопровод после аварии на нефтебазе. Однако один из авторов ролика отметил, что представители нефтебазы заявляют о полном контроле над ситуацией:

«Вот такая вода у нас в поселке Раково со скважин и колодца. В доме воняет бензином, а на нефтебазе говорят: «не наше». А ничего рядом у нас больше нет».

В пресс-службе Минприроды Ростовской области подтвердили информацию о загрязнении воды в поселке. По данным ведомства, в 300 метрах от 1-го Раковского переулка находятся нефтехранилища. Это объекты экологического контроля, поэтому материалы обследования направят в управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора.

Как писали Юга.ру, власти Геленджика ограничили подачу воды. Жители считают, что ее экономят из-за наплыва туристов.

видео Водоснабжение ЖКХ Происшествия Ростовская область Социальные сети Экология

Новости

В Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина
«А маски не надо надеть?» Санаторий Анапы просит туристов надевать бахилы перед посещением пляжа
В школах Краснодара введут уроки снятия стресса и профилактики агрессии
В горах Сочи распустились осенние первоцветы. Это признак скорого похолодания
Задержки в аэропортах из-за атак БПЛА, высокие цены на авиабилеты и непогода. Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
В Краснодаре семь трамваев изменят расписание последних рейсов 19 августа

Лента новостей

Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Вчера, 16:06
Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
Кино под звездами, сказки и попкорн
Вчера, 17:40 Реклама
Кино под звездами, сказки и попкорн
В новом краснодарском парке устроили летний фестиваль
Жара усилится
Вчера, 09:18
Жара усилится
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Реклама на сайте