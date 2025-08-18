В Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина
Жители Ростовской области предположили, что бензин мог попасть в водопровод после аварии на нефтебазе
18 августа жители поселка Раково в Красносулинском районе опубликовали в соцсетях видео с воспламеняющейся водой. Очевидцы сообщили, что ресурс, похожий на бензин, течет из местной скважины.
На кадрах видно, как вода, набранная из крана, легко поджигается и горит ярким пламенем.
Местные жители предполагают, что бензин мог попасть в водопровод после аварии на нефтебазе. Однако один из авторов ролика отметил, что представители нефтебазы заявляют о полном контроле над ситуацией:
«Вот такая вода у нас в поселке Раково со скважин и колодца. В доме воняет бензином, а на нефтебазе говорят: «не наше». А ничего рядом у нас больше нет».
В пресс-службе Минприроды Ростовской области подтвердили информацию о загрязнении воды в поселке. По данным ведомства, в 300 метрах от 1-го Раковского переулка находятся нефтехранилища. Это объекты экологического контроля, поэтому материалы обследования направят в управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора.
