Краснодарцы второй месяц жалуются на плачевное состояние деревьев в сквере имени Гатова

В краснодарском сквере Гатова на улице Стасова меньше чем через год после открытия высохли деревья

Предыстория: В мае 2023 года сквер имени Гатова победил в рейтинговом голосовании по благоустройству. Он находится на пересечении улиц Селезнева и Стасова.



В конце мая 2024 года началась реконструкция. На территории обещали высадить более 40 лиственных и хвойных деревьев, 300 кустарников, посадить около 800 цветов, а также установить для растений систему автополива.



Благоустроенный сквер открыли осенью 2024 года, а в декабре установили памятник Леонарду Гатову.

17 июля телеграм-канал «Телетайп» опубликовал кадры высохших сосен в краснодарском сквере имени Гатова. Очевидцы сообщили, что на территории погибают не только новые деревья, но и прожившие там несколько десятилетий. Жители предположили, что вместе с новыми насаждениями в сквер завезли вредителей, а спасением растений теперь никто не занимается.

Представители «МЦУ Краснодар» прокомментировали происшествие и завили, что «направили информацию в департамент городского хозяйства и ТЭК для принятия мер», а также порекомендовали жителям самим обращаться в «Центр озеленения и экологии», если они считают, что какие-то растения нуждаются в поливе. Редакции Юга.ру не удалось дозвониться в центр.



18 июля в эфире радио «КП»-Кубань ландшафтный дизайнер Александр Байкелов предположил, что хвойные деревья засохли из-за несоблюдения техник выращивания и высадки или из-за плохого ухода.



19 августа жители рассказали в соцсетях, что ситуация с деревьями в сквере не изменилась, и горожане продолжают наблюдать, как они умирают. «Сквер с такой помпой благоустраивали и открывали, а теперь выглядит он очень грустно», — отметили краснодарцы.