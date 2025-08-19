Краснодарцы второй месяц жалуются на плачевное состояние деревьев в сквере имени Гатова

Краснодарский край

В краснодарском сквере Гатова на улице Стасова меньше чем через год после открытия высохли деревья

Предыстория: В мае 2023 года сквер имени Гатова победил в рейтинговом голосовании по благоустройству. Он находится на пересечении улиц Селезнева и Стасова.

В конце мая 2024 года началась реконструкция. На территории обещали высадить более 40 лиственных и хвойных деревьев, 300 кустарников, посадить около 800 цветов, а также установить для растений систему автополива.

Благоустроенный сквер открыли осенью 2024 года, а в декабре установили памятник Леонарду Гатову.

17 июля телеграм-канал «Телетайп» опубликовал кадры высохших сосен в краснодарском сквере имени Гатова. Очевидцы сообщили, что на территории погибают не только новые деревья, но и прожившие там несколько десятилетий.

Жители предположили, что вместе с новыми насаждениями в сквер завезли вредителей, а спасением растений теперь никто не занимается.

Представители «МЦУ Краснодар» прокомментировали происшествие и завили, что «направили информацию в департамент городского хозяйства и ТЭК для принятия мер», а также порекомендовали жителям самим обращаться в «Центр озеленения и экологии», если они считают, что какие-то растения нуждаются в поливе. Редакции Юга.ру не удалось дозвониться в центр. 

18 июля в эфире радио «КП»-Кубань ландшафтный дизайнер Александр Байкелов предположил, что хвойные деревья засохли из-за несоблюдения техник выращивания и высадки или из-за плохого ухода.

19 августа жители рассказали в соцсетях, что ситуация с деревьями в сквере не изменилась, и горожане продолжают наблюдать, как они умирают.

«Сквер с такой помпой благоустраивали и открывали, а теперь выглядит он очень грустно», — отметили краснодарцы.

Как писали Юга.ру, в начале августа в поселке Белозерном под Краснодаром пересохло и заросло озеро лотосов. Власти заявили, что наполняют его водой.

