В Краснодаре открыли памятник и сквер имени Леонарда Гатова

Краснодарский край

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  • Памятник Леонарду Гатову в Краснодаре © Скриншот фото из телеграм-канала «Юрий Архангельский»
    Памятник Леонарду Гатову в Краснодаре © Скриншот фото из телеграм-канала «Юрий Архангельский»

В Краснодаре у Дворца искусств «Премьера» появился памятник Леонарду Гатову

12 декабря у Дворца искусств «Премьера» по улице Стасова открыли памятник Леонарду Гатову. Скульптуру установили в сквере, названном в его честь.

Памятник выполнен из бронзы, его высота составляет 190 см. Скульптуру разработал и воплотил краснодарский скульптор Мигран Арутюнян.

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В рамках концертной программы выступили артисты Музыкального шоу-театра «Премьера» Владимир Трилюдин, Карен Айрапетян, Александр Техтелев, Элина Воистинова и Ульяна Мельнова. 

Леонард Гатов — советский и российский театральный деятель и режиссер, основатель и руководитель краснодарского творческого объединения «Премьера», народный артист РФ, лауреат Государственной премии в области театрального искусства имени Федора Волкова, Герой труда Кубани.

Напомним, в мае 2023 года власти Краснодара рассказали, что сквер имени Гатова победил в рейтинговом голосовании по благоустройству городских территорий. На основной аллее сквера заменили тротуар и организовали зоны отдыха, детские площадки перенесли в западную часть и установили на них новое оборудование. Сквер открыли осенью 2024 года.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара рассказали, какие скверы и бульвары хотят благоустроить в 2025 году.

Благоустройство Город Искусство Краснодар Памятники

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