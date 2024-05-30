В Краснодаре началось благоустройство сквера им. Гатова. Его планируют открыть осенью

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3430
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3430

Мэр Краснодара рассказал о старте благоустройства сквера им. Гатова около Дворца искусств «Премьера»

Предыстория: В мае 2023 года власти Краснодара рассказали, что сквер им. Гатова победил в рейтинговом голосовании по благоустройству городской территорий. Он находится на пересечении улиц Селезнева и Стасова. Площадь благоустройства — 12 868 кв.м. Зелёная зона расположена рядом с театром «Премьера».

На основной аллее сквера планируют заменить тротуар и организовать зоны отдыха. Детские площадки перенесут в западную часть территории и установят на них новое оборудование.

Благоустройство территории планировали начать в марте 2024 года.

Столы для шахмат, бесплатные туалеты:

29 мая пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на главу города Евгения Наумова сообщила о старте благоустройства сквера им. Гатова. Подрядчик приступил к выполнению контракта, который заключили на прошлой неделе.

«Сейчас специалисты убирают старое асфальтобетонное покрытие для разбивки и обустройства пешеходных дорожек. Уже осенью на этом месте будет современный сквер, который украсит улицу Стасова», — написал в телеграм-канале Наумов.

На территории высадят более 40 лиственных и хвойных деревьев и 300 кустарников. Также сквер украсят клумбы, на которых посадят около 800 цветов: вербену, рудбекию, эхинацею. Добавят злаковые ковыль и кортадерию. Для растений установят систему автополива.

В сквере специалисты положат новую плитку, установят детскую игровую, спортивную и воркаут-площадки, тренажеры. На аллеях смонтируют 23 видеокамеры.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре сквер за цветочными часами планируют благоустроить к августу.

Благоустройство Город Краснодар Парки

Новости

В июне в Краснодаре откроют два новых детских сада
В Ростовской области на один день запретят продавать алкоголь
Строительство нового микрорайона Краснодара планируют начать в 2024 году
В Сочи на Новый год забронировали самый дорогой пентхаус в России — 33 млн рублей за 11 дней
Минтруд РФ предложил переводить беременных на удаленку и стимулировать к этому работодателей
Плюшевые убийцы, люди в масках, футбольный эскорт. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 30 мая

Лента новостей

Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
Вчера, 14:46
Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
Родители рассказали, во что им это обошлось и как изменило жизнь
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
27 мая, 16:06
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Репортаж из вагона
Власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм
28 мая, 17:28
Власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм
Ранее его 87-летнего основателя оштрафовали за дискредитацию армии

Реклама на сайте