В Краснодаре началось благоустройство сквера им. Гатова. Его планируют открыть осенью

Мэр Краснодара рассказал о старте благоустройства сквера им. Гатова около Дворца искусств «Премьера»

Предыстория: В мае 2023 года власти Краснодара рассказали , что сквер им. Гатова победил в рейтинговом голосовании по благоустройству городской территорий. Он находится на пересечении улиц Селезнева и Стасова. Площадь благоустройства — 12 868 кв.м. Зелёная зона расположена рядом с театром «Премьера». На основной аллее сквера планируют заменить тротуар и организовать зоны отдыха. Детские площадки перенесут в западную часть территории и установят на них новое оборудование. Благоустройство территории планировали начать в марте 2024 года.

29 мая пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на главу города Евгения Наумова сообщила о старте благоустройства сквера им. Гатова. Подрядчик приступил к выполнению контракта, который заключили на прошлой неделе.



«Сейчас специалисты убирают старое асфальтобетонное покрытие для разбивки и обустройства пешеходных дорожек. Уже осенью на этом месте будет современный сквер, который украсит улицу Стасова», — написал в телеграм-канале Наумов.

На территории высадят более 40 лиственных и хвойных деревьев и 300 кустарников. Также сквер украсят клумбы, на которых посадят около 800 цветов: вербену, рудбекию, эхинацею. Добавят злаковые ковыль и кортадерию. Для растений установят систему автополива.

В сквере специалисты положат новую плитку, установят детскую игровую, спортивную и воркаут-площадки, тренажеры. На аллеях смонтируют 23 видеокамеры.