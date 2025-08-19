Мессенджер МАХ обвинили в слежке за пользователями через камеры. Создатели опровергли претензии

Создатели российского мессенджера Max опровергли информацию об использовании камеры без действия пользователя

18 августа РБК сообщил, что пресс-служба мессенджера Max ответила на обвинения в слежке за пользователями через камеры. Создатели платформы заявили, что приложение не запрашивает доступ к записывающему устройству и не использует его без активного действия юзера.

По их словам, активация камеры происходит только с согласия пользователя.

Мессенджер Max:

«Пользователь активирует камеру компьютера в Мax, только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка», — говорится в сообщении.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что Мax может активировать видеокамеру каждые 5-10 минут, в то время как люди не пользуются приложением.

Напомним, ФСБ раскритиковала мессенджер Max из-за риска утечек персональных данных. Из-за этого приложение пока нельзя подключить к ЕСИА.

Как писали Юга.ру, Госжилинспекция потребовала от российских управляющих компаний перевести домовые чаты в мессенджер Max.

