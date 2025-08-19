Мессенджер МАХ обвинили в слежке за пользователями через камеры. Создатели опровергли претензии

18 августа РБК сообщил, что пресс-служба мессенджера Max ответила на обвинения в слежке за пользователями через камеры. Создатели платформы заявили, что приложение не запрашивает доступ к записывающему устройству и не использует его без активного действия юзера.

По их словам, активация камеры происходит только с согласия пользователя.