Мессенджер МАХ обвинили в слежке за пользователями через камеры. Создатели опровергли претензии
Создатели российского мессенджера Max опровергли информацию об использовании камеры без действия пользователя
18 августа РБК сообщил, что пресс-служба мессенджера Max ответила на обвинения в слежке за пользователями через камеры. Создатели платформы заявили, что приложение не запрашивает доступ к записывающему устройству и не использует его без активного действия юзера.
По их словам, активация камеры происходит только с согласия пользователя.
«Пользователь активирует камеру компьютера в Мax, только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка», — говорится в сообщении.
Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что Мax может активировать видеокамеру каждые 5-10 минут, в то время как люди не пользуются приложением.
Напомним, ФСБ раскритиковала мессенджер Max из-за риска утечек персональных данных. Из-за этого приложение пока нельзя подключить к ЕСИА.
Как писали Юга.ру, Госжилинспекция потребовала от российских управляющих компаний перевести домовые чаты в мессенджер Max.