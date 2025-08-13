Госжилинспекция потребовала перевести домовые чаты в мессенджер Max — соцсети

В постановлении сказано, что администрации районов потребовали «обеспечить размещение информации о национальном мессенджере Max, включая ссылки для скачивания, на информационных стендах и в офисах управляющих компаний». Также в ведомстве потребовали создать домовые чаты в именно российском мессенджере, если их пока нет.



«Информируем вас о мессенджере Мax, разработанном для безопасного общения и предоставления доступа к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы Max размещена на территории России, что обеспечивает надежную защиту данных и конфиденциальность пользователей», — говорится письме.



СМИ рассказали, что в документе, который разослали по Башкортостану, указано, что перевести домовые чаты в Max необходимо до 25 августа. В Нижегородской области сотрудников ЖКХ обязали отчитаться об этом «путем заполнения таблицы».



По данным «Управдом», в Краснодарском крае потребовали перевести 20% домовых чатов в новый мессенджер в сентябре и 40% — к декабрю.