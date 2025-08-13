Госжилинспекция потребовала перевести домовые чаты в мессенджер Max — соцсети
Государственная жилищная инспекция требует перевести групповые домовые чаты в приложение Max. Постановление получили и в Краснодарском крае
13 августа телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Госжилинспекция потребовала от российских управляющих компаний перевести домовые чаты в мессенджер Max.
Соответствующий документ получили минимум в шести регионах: в Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областях, Краснодарском крае и Башкортостане.
В постановлении сказано, что администрации районов потребовали «обеспечить размещение информации о национальном мессенджере Max, включая ссылки для скачивания, на информационных стендах и в офисах управляющих компаний». Также в ведомстве потребовали создать домовые чаты в именно российском мессенджере, если их пока нет.
«Информируем вас о мессенджере Мax, разработанном для безопасного общения и предоставления доступа к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы Max размещена на территории России, что обеспечивает надежную защиту данных и конфиденциальность пользователей», — говорится письме.
СМИ рассказали, что в документе, который разослали по Башкортостану, указано, что перевести домовые чаты в Max необходимо до 25 августа. В Нижегородской области сотрудников ЖКХ обязали отчитаться об этом «путем заполнения таблицы».
По данным «Управдом», в Краснодарском крае потребовали перевести 20% домовых чатов в новый мессенджер в сентябре и 40% — к декабрю.
Как писали Юга.ру, Роскомнадзор подтвердил блокировку звонков в Telegram и WhatsApp.