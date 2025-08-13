Госжилинспекция потребовала перевести домовые чаты в мессенджер Max — соцсети

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Государственная жилищная инспекция требует перевести групповые домовые чаты в приложение Max. Постановление получили и в Краснодарском крае

13 августа телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Госжилинспекция потребовала от российских управляющих компаний перевести домовые чаты в мессенджер Max.

Соответствующий документ получили минимум в шести регионах: в Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областях, Краснодарском крае и Башкортостане. 

Мессенджер Max:

В постановлении сказано, что администрации районов потребовали «обеспечить размещение информации о национальном мессенджере Max, включая ссылки для скачивания, на информационных стендах и в офисах управляющих компаний». Также в ведомстве потребовали создать домовые чаты в именно российском мессенджере, если их пока нет.

«Информируем вас о мессенджере Мax, разработанном для безопасного общения и предоставления доступа к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы Max размещена на территории России, что обеспечивает надежную защиту данных и конфиденциальность пользователей», — говорится письме.

СМИ рассказали, что в документе, который разослали по Башкортостану, указано, что перевести домовые чаты в Max необходимо до 25 августа. В Нижегородской области сотрудников ЖКХ обязали отчитаться об этом «путем заполнения таблицы».

По данным «Управдом», в Краснодарском крае потребовали перевести 20% домовых чатов в новый мессенджер в сентябре и 40% — к декабрю.

Как писали Юга.ру, Роскомнадзор подтвердил блокировку звонков в Telegram и WhatsApp.

ЖКХ Интернет Мобильная связь общество Связь

Новости

Телеканал мэрии Краснодара назвал точную дату открытия аэропорта. Для этого они взяли комментарий у астролога
В Японском саду Краснодара пройдут дискуссии о живописи, эстетике, интерьере и традициях искусства Страны восходящего солнца
Госжилинспекция потребовала перевести домовые чаты в мессенджер Max — соцсети
В российских городах-миллионниках продажи новостроек снизились в три раза. В Краснодаре меньше всего сделок
Роскомнадзор подтвердил блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
В Красноармейском районе Краснодарского края будут включать сирены при угрозе БПЛА

Лента новостей

Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
Вчера, 17:23
Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
11 августа, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте