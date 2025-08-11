«Ищите другие места». Жители краснодарского Арбата жалуются на шумные концерты под окнами домов

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарский Арбат © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2019 года
    Краснодарский Арбат © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2019 года

Жители выступили против еженедельных концертов на улице Чапаева

10 августа телеграм-канал «Краснодар Телетайп» опубликовал ролик с прошедшего Дня Физкультурника на краснодарском Арбате, который находится на улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. По сообщению паблика, местные жители жалуются на проведение концертов под окнами домов. 

Так, в день мероприятия жительницы Арбата вышли на улицу и заявили, что не допустят проведение концерта. Артистам пришлось выступать без музыки и микрофонов. 

В комментариях мнение подписчиков разделилось. Некоторые поддержали жительниц:

«Раз сорвут концерт, два сорвут и сразу другая площадка для выступлений найдется. Я бы с ума сошла от концертов под окнами».

«Ищите другие места. Сама некоторое время жила в этом доме, понимаю. С бабульками согласна». 

«Испортили улицу. Это городская черта центр города. Красную тогда почему не перекрываем?» 

Другие наоборот, не понимают возмущения женщин:

«А что плохого в том, что детки выступают??? Радоваться надо, что делом заняты, а не в телефонах сидят».

«Если кому-то мешают дети/машины/птички — в чистом поле дом постройте и наслаждайтесь тишиной и покоем».

Краснодарцы жалуются на громкую музыку, раздающуюся из «Кроп Арена»:

Также комментаторы предложили свои варианты площадок, где могли бы проводиться подобные мероприятия: например, в парках города, на Пушкинской площади, на Главной городской площади возле Театра драмы, в микрорайоне Гидростроителей, в поселке Российском, на новой событийной площадке по улице Обрывной, 137.

Напомним, площадку на Обрывной создали специально для проведения фестивалей и концертов. Власти обещали открыть ее в мае, однако сроки перенесли на осень.

Арбатом назвали улицу Чапаева в Краснодаре в конце 80-х. Тогда там закрыли небольшой участок и разрешили художникам продавать свои картины. Позже на улице стали собираться другие творческие люди. Для проезда участок открыли только в 2006 году.

Вновь пешеходным краснодарский Арбат сделали в июле 2023 года. Однако, только на два дня в неделю — с пятницы по воскресенье. На Арбате проходят художественные выставки, ярмарки, маркеты, концерты и фестивали. 

Как писали Юга.ру, в июне 2025 года жители Краснодара создали петицию с просьбой сделать улицу Красную пешеходной.

Благоустройство Город Краснодар Праздники

Новости

«Дух казачьего хутора в городской клубной ночи». В Ростове впервые пройдет фестиваль электронной казачьей музыки
«Ищите другие места». Жители краснодарского Арбата жалуются на шумные концерты под окнами домов
Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Власти Ростовской области запретили публиковать фото и видео последствий атаки БПЛА и работу ПВО
Жители Махачкалы второй раз вышли на протест из-за проблем с электричеством. В Дагестане без света остались более 80 тыс. человек
В Краснодарском крае к 2027 году построят аэропорт за 290 млн рублей

Лента новостей

В Краснодаре четвертый день подряд наблюдаются серьезные сбои в работе мобильного интернета
Сегодня, 11:19
В Краснодаре четвертый день подряд наблюдаются серьезные сбои в работе мобильного интернета
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
Сегодня, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте