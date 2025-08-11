«Ищите другие места». Жители краснодарского Арбата жалуются на шумные концерты под окнами домов

Жители выступили против еженедельных концертов на улице Чапаева

10 августа телеграм-канал «Краснодар Телетайп» опубликовал ролик с прошедшего Дня Физкультурника на краснодарском Арбате, который находится на улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. По сообщению паблика, местные жители жалуются на проведение концертов под окнами домов. Так, в день мероприятия жительницы Арбата вышли на улицу и заявили, что не допустят проведение концерта. Артистам пришлось выступать без музыки и микрофонов.

В комментариях мнение подписчиков разделилось. Некоторые поддержали жительниц: «Раз сорвут концерт, два сорвут и сразу другая площадка для выступлений найдется. Я бы с ума сошла от концертов под окнами». «Ищите другие места. Сама некоторое время жила в этом доме, понимаю. С бабульками согласна». «Испортили улицу. Это городская черта центр города. Красную тогда почему не перекрываем?» Другие наоборот, не понимают возмущения женщин: «А что плохого в том, что детки выступают??? Радоваться надо, что делом заняты, а не в телефонах сидят». «Если кому-то мешают дети/машины/птички — в чистом поле дом постройте и наслаждайтесь тишиной и покоем».

Также комментаторы предложили свои варианты площадок, где могли бы проводиться подобные мероприятия: например, в парках города, на Пушкинской площади, на Главной городской площади возле Театра драмы, в микрорайоне Гидростроителей, в поселке Российском, на новой событийной площадке по улице Обрывной, 137. Напомним, площадку на Обрывной создали специально для проведения фестивалей и концертов. Власти обещали открыть ее в мае, однако сроки перенесли на осень. Арбатом назвали улицу Чапаева в Краснодаре в конце 80-х. Тогда там закрыли небольшой участок и разрешили художникам продавать свои картины. Позже на улице стали собираться другие творческие люди. Для проезда участок открыли только в 2006 году.



Вновь пешеходным краснодарский Арбат сделали в июле 2023 года. Однако, только на два дня в неделю — с пятницы по воскресенье. На Арбате проходят художественные выставки, ярмарки, маркеты, концерты и фестивали.