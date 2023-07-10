В Краснодаре улица Чапаева будет пешеходной в выходные, но не вся

Участок улицы Чапаева в Краснодаре будет пешеходным два дня в неделю

С пятницы по воскресенье улица Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской будет пешеходной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На участке уже завершили благоустройство, сделали ограждения и согласовали схемы временного ограничения движения. Также в мэрии предложили спланировать программу активностей для молодежи. Глава Краснодара Евгений Наумов сказал, что улица снова должна стать Арбатом.

Арбатом назвали улицу Чапаева в Краснодаре в конце 80-х. Тогда там закрыли небольшой участок и разрешили художникам продавать свои картины. Позже на улице стали собираться другие творческие люди. Для проезда участок открыли только в 2006 году.

Ранее Юга.ру рассказывали, что ремонт на участке шел с апреля. Изначально рассматривали три варианта реконструкции улицы. Затем мэр Краснодара написал в своем телеграме, что на участке уберут велодорожки, расширят тротуар и сделают заездные карманы по нечетной стороне.

Напомним, в 2020 году в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны.

Но в 2021 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев приостановил проект. Глава края посчитал, что идея нуждается в доработке.